Într-un oraș din Italia funcționează de 6 ani Banca Timpului / ”O oră de curățenie valorează cât o oră de lecții de muzică” / E un sistem de servicii între locuitori, bazat pe o singură monedă: orele

Într-o epocă în care valoarea fiecărui minut este adesea cuantificată în bani, o asociație din Canavese, în nordul Italiei, lângă Torino, schimbă paradigma: Banca del Tempo del Canavese (Banca de Timp Canavesea reinventat solidaritatea prin intermediul unei „monede” unice – orele.

Fondată în 2019 în Rivarolo Canavese, asociația construiește o rețea de ajutor reciproc, competențe partajate și relații comunitare cuantificate doar în timp, nu în bani sau alte avantaje.

Principiul este de o simplitate dezarmantă: o oră dedicată curățeniei valorează exact cât o oră de lecții de muzică sau de companie. Indiferent de statutul social, profesie sau venit, toate acțiunile au aceeași pondere.

Asociația este coordonată de Rossella Ganga. Ideea, explică ea, provine din experiențele de solidaritate care au început în Anglia în anii 1980 și din exemple observate în Torino, dar a căpătat un impuls decisiv în 2018.

„Eram furioasă și hotărâtă. Am văzut tineri demotivați și, ca antreprenor, știam că în momentele dificile găsești energia necesară pentru a reacționa”, spune ea. Cu ajutorul unei prietene din Rivarolo Canavese, Alice Bruno – care face parte și astăzi din consiliul de administrație –, ideea s-a transformat într-o asociație. „Membrii fondatori, dintre care mulți erau profesori, au crezut în proiect încă de la început, implicând prieteni și chiar primarii din împrejurimi”, își amintește ea.

”Aici, moneda este timpul: fără dobânzi, fără datorii. Se iau în considerare doar orele donate și primite”

Modelul se bazează pe reciprocitate.

„În Banca Timpului, participanții nu au niciodată datorii, ci sunt mereu activi”, explică președinta asociațoiei. „O persoană în vârstă poate povesti viața sa în schimbul unui ajutor practic: este o modalitate de a se simți parte dintr-o comunitate plină de viață și utilă.”

Președinta asociației subliniază că obiectivul asociației este „crearea de spații pentru schimbul de timp, ajutor și competențe, consolidarea relațiilor și a solidarității”.

Banca de timp Canavese face acum parte dintr-o rețea națională de organizații similare, care sunt deja răspândite în Italia.

„Este un mod diferit de a experimenta colaborarea, dar unul cu rădăcini vechi. Aici, moneda este timpul: fără dobânzi, fără datorii. Se iau în considerare doar orele donate și primite.”

Principiul este universal: „Fiecare are ceva de oferit și fiecare are nevoie de ceva. O oră din timpul meu valorează o oră din timpul tău”, explică Ganga.

Exemplele sunt concrete: un student oferă lecții de engleză în schimbul unor meditații la istorie, cineva ajută la cumpărături, altcineva are grijă de pisica unui vecin. Schimburile sunt nelimitate, dar toate sunt mediate de asociație, care garantează echilibrul și încrederea.