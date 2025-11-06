Bani și bunuri de 7,8 milioane de euro, confiscate de la 9 români din Italia: vile la malul mării și peste 100 de autoturisme / Sunt acuzați de escrocherii cu mașini second-hand / Nu au declarat niciodată venituri în Italia

Carabinieri din Ancona au executat o măsură de confiscare a bunurilor unor români în valoare totală de 7,8 milioane de euro, anunță Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Este vorba de un dosar mai vechi, început în 2018, care vizează un grup de români care se ocupau de vânzarea mașinilor second-hand. Acum, însă, autoritățile au ajuns la măsura de confiscare a bunurilor acestora, care erau puse sub sechestru.

Sunt imobile, vile, conturi bancare și peste 100 de autoturisme, precizează presa italiană.

Românii erau cunoscuți ca proprietari fictivi ai bunurilor imobile și societăților comerciale. Confiscarea a vizat inclusiv o vilă datând de la începutul anilor 1900, în valoare de 1,5 milioane de euro, o altă vilă cu vedere la mare, în valoare de 2 milioane de euro, acțiuni în companii, 106 vehicule și conturi bancare și poștale în valoare totală de 4,3 milioane de euro.

Ordonanța Curții din Ancona a fost emisă la sfârșitul procesului din prima instanță, care a început în iulie 2024, când bunurile confiscate au fost sechestrate la cererea Parchetului din Ancona.

Această măsură a fost adoptată deoarece, potrivit Curții, erau îndeplinite condițiile necesare pentru aplicarea măsurii de prevenire a activelor anti-mafia, având în vedere „pericolul social” reprezentat de destinatarii măsurii, care, printre altele, nu declaraseră niciodată niciun venit.

Ancheta economică și financiară care a condus la confiscarea de miercuri, 5 noiembrie, reprezintă un pas înainte în ancheta demarată în 2018 de Carabinieri din Ancona, care a dus la destructurarea unei organizații criminale, cu executarea a 11 măsuri preventive în capitala provinciei Teramo și în provincia Vicenza.

Grupul criminal, activ în comerțul cu mașini second-hand, era responsabil de un număr impresionant de escrocherii prin reducerea artificială a kilometrajului vehiculelor oferite spre vânzare.

Ancheta a dus la descoperirea a peste 250 de escrocherii și fraude cu profituri de peste un milion de euro.

În aprilie 2022, Curtea din Ancona a emis o condamnare inițială împotriva mai multor asociați, recunoscând, printre altele, existența unui grup criminal specializat. Linia de investigație ulterioară a fost parțial încheiată pentru unii inculpați cu condamnări definitive, în timp ce pentru alții procesul este încă în curs.