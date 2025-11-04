Președintele CJ Vâlcea nu mai vrea să plătească salariile celor de la DGASPC: ”De aici încolo este treaba Guvernului să plătească” / Angajații de aici nu mai sunt plătiți din august

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consilierii judeţeni liberali cheamă Corpul de control al premierului Bolojan la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, pentru a verifica de ce salariaţii instituţiei nu şi-au mai primit salariile din luna august şi modul în care au fost gestionate fondurile publice alocate până acum.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Printr-un comunicat de presă transmis marţi, organizaţia PNL Vâlcea anunţă că cei zece consilieri ai formaţiunii au sesizat oficial Guvernul despre această situaţie, pentru care consideră că vinovată este conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, transmite Agerpres.

„Până în prezent, Guvernul României şi-a îndeplinit toate obligaţiile privind plata drepturilor şi contribuţiilor salariale, însă indolenţa şi incompetenţa conducerii Consiliului Judeţean Vâlcea a dus la această situaţie critică, nemaiîntâlnită în ultimii 35 ani. Este inadmisibil ca, într-o instituţie publică a statului român, cei care îngrijesc zilnic oameni vulnerabili să fie privaţi de propriul drept la muncă şi la plata corectă a drepturilor ce li se cuvin. DGASPC Vâlcea ar trebui să fie un exemplu de respectare a legii pentru toţi angajaţii, nu un caz de abuz sistematic al conducerii CJ Vâlcea”, au transmis liberalii vâlceni.

Astfel, consilierii judeţeni ai PNL cer premierului să verifice situaţia şi să-i sancţioneze pe cei responsabili pentru întârzierea plăţii salariilor şi a contribuţiilor sociale în cazul angajaţilor DGASPC Vâlcea.

„Această situaţie trebuie urgent remediată, deoarece lipsa salariilor şi haosul administrativ pun în pericol direct funcţionarea sistemului de protecţie socială din întregul judeţ, cât şi viaţa personală a angajaţilor. Astfel, se solicită premierului României, prin Corpul de Control, să intervină urgent pentru a restabili legalitatea şi demnitatea muncii în cadrul DGASPC Vâlcea”, se mai arată în comunicatul PNL Vâlcea.

Pe de altă parte, în urmă cu câteva zile, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a afirmat că este responsabilitatea Guvernului să achite aceste restanţe, administraţia judeţeană depăşindu-şi deja obligaţiile legale care îi revin în acest sens, după ce a alocat suma necesară plăţii salariilor angajaţilor de la DGASPC pe luna august.

„Bani pentru salariile de la DGASPC trebuie să dea Guvernul României, conform legii. Noi am depăşit deja suma şi am dat ultimii bani pe care puteam să-i dăm legal. De aici încolo este treaba Guvernului să plătească. Nu vreau scandal, nu vreau contradicţii politice, vreau doar ca aceşti oameni să fie respectaţi, pentru că trăiesc o dramă”, a declarat Rădulescu într-o conferinţă de presă organizată săptămâna trecută.