David Beckham a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles / Fostul căpitan al naționalei de fotbal a Angliei a spus că este momentul de care este cel mai mândru

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sir David Beckham a descris primirea titlului de cavaler din partea regelui Charles în cadrul unei ceremonii la Castelul Windsor ca fiind „momentul de care sunt cel mai mândru”, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fostul star al echipei Manchester United și al naționalei Angliei a fost însoțit de soția sa – cunoscută acum ca Lady Beckham – și de părinții săi, Ted și Sandra, în timp ce a fost onorat pentru serviciile aduse sportului și carității.

Sir David, în vârstă de 50 de ani, purta un costum gri din trei piese creat de soția sa, designer de modă, care s-a inspirat dintr-un costum purtat de regele Charles când era mai tânăr.

Fotbalistul a declarat: „Regele Charles]a fost destul de impresionat de costumul meu. Este cel mai elegant bărbat pe care îl cunosc, așa că mi-a inspirat destul de multe ținute de-a lungul anilor și cu siguranță mi-a inspirat și această ținută.”

„A fost ceva ce mi-a făcut soția”, a continuat el.

„M-am uitat la vechile fotografii ale regelui Charles când era destul de tânăr, îmbrăcat în costum de dimineață, și mi-am spus: «Bine, asta vreau să port» – așa că i-am dat ideea soției mele și ea a pus-o în practică.”

Vorbind despre onoarea sa, Sir David a spus: „Nu aș putea fi mai mândru. Oamenii știu cât de patriot sunt – îmi iubesc țara. Am spus întotdeauna cât de importantă este monarhia pentru familia mea. Am norocul să fi călătorit în întreaga lume și tot ce vor oamenii să discute cu mine este monarhia noastră. Asta mă face mândru.”

Lady Beckham a primit titlul de OBE în 2017 pentru serviciile aduse industriei modei, în timp ce Sir David a fost numit ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în 2003.

Sir David a jucat de 115 ori pentru țara sa, precum și pentru Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Paris St-Germain și AC Milan, retrăgându-se în 2013.

De asemenea, a jucat un rol cheie în obținerea rolului de gazdă a Jocurilor Olimpice din 2012 pentru Londra și este ambasador al Unicef din 2005.

Sir David a devenit ambasador al Fundației Regelui în 2024, sprijinind programul educațional al regelui Charles și eforturile de a asigura tinerilor o mai bună înțelegere a naturii.

Printre alte personalități onorate marți s-au numărat romancierul laureat al Premiului Nobel Sir Kazuo Ishiguro și vedeta West End Dame Elaine Paige.

Sir Kazuo, ale cărui cărți includ The Remains of the Day din 1989 și Never Let Me Go din 2005, pentru care a câștigat Premiul Man Booker, a fost numit Companion of Honour.

Vedeta din Evita, Dame Elaine, a primit distincția pentru serviciile aduse muzicii și carității.

În vârstă de 77 de ani, ea a purtat o pălărie albastră cu pene realizată de un modist al regretatei regine și a avut la ea o geantă creată de Lady Beckham.

Ea a declarat că l-a făcut pe rege să râdă în timpul conversației lor, spunând agenției de știri PA: „ Regele are o voce foarte liniștită și mi-a spus, cred că mi-a spus: „Te menții în formă?”, după ce mi-a spus: „Nu te-am mai văzut de ceva vreme”, ceea ce era adevărat.

„Așa că i-am spus că mă mențin în formă și că, de fapt, sunt pe cale să încep un nou album și că îi voi trimite o copie semnată, dacă dorește, odată ce va fi gata.

El a găsit asta destul de amuzant și a râs. Sunt sigur că nu este ceva care l-ar interesa în mod special, dar i-l voi trimite oricum.”

Albumul va conține melodii pe care cântărețul le-a ascultat în copilărie, inclusiv piese ale formației The Beatles și ale lui Joni Mitchell.