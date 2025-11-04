G4Media.ro
Bitcoin scade sub 100.000 de dolari pentru prima dată din luna mai…

Bitcoin scade sub 100.000 de dolari pentru prima dată din luna mai / Lichidările ajung la 1,3 miliarde de dolari

Prețul Bitcoin a continuat să scadă marți, coborând sub pragul de 100.000 de dolari pentru prima dată în șase luni. Alte criptomonede importante înregistrează scăderi și mai mari, generând lichidări în valoare de 1,3 miliarde de dolari în ultima zi, anunță YahooNews.

Bitcoin a atins un minim de 99.954 dolari pe bursa de criptomonede Coinbase și 99.990 dolari pe CoinMarketCap, înainte de a reveni peste 101.000 dolari, înregistrând o scădere de peste 5% în ultimele 24 de ore.

Bitcoin a scăzut cu aproximativ 12% în ultima săptămână și cu peste 20% de la stabilirea unui nou record istoric de peste 126.000 de dolari la începutul lunii octombrie.

Ultima dată când Bitcoin a scăzut sub șase cifre a fost la începutul lunii mai.

„Încă ne confruntăm cu consecințele Black Friday-ului din lumea criptomonedelor. Cu 20 de miliarde de dolari lichidați, mulți investitori și traderi și-au retras fondurile din activele riscante”, a declarat Brian Huang, cofondator și CEO al Glider, un furnizor de servicii de gestionare a portofoliilor de criptomonede.

Criptomonedele au înregistrat creșteri semnificative pe parcursul majorității anului, Bitcoin stabilind în repetate rânduri noi recorduri – cel mai recent pe 6 octombrie – iar monede precum Ethereum și XRP depășind propriile recorduri multianuale în ultimele luni.

