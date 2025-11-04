AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul său „Power Up” / Luna viitoare se vor împlini 50 de ani de la primul concert AC/DC

Trupa rock AC/DC a anunţat luni datele pentru secţiunea din 2026 a turneului său mondial „Power Up”, care, din punct de vedere tehnic, promovează cel mai recent album de studio al formaţiei australiene, lansat în urmă cu cinci ani, dar care, de fapt, reprezintă un turneu în care sunt interpretate piese din întregul său catalog muzical incredibil, informează revista americană Variety, transmite Agerpres.

În cadrul secţiunii din 2026, AC/DC va susţine 21 de concerte în oraşe precum Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Philadelphia, în statul american New Jersey şi în ţări precum Brazilia, Argentina, Chile şi altele. Cele mai multe dintre aceste show-uri sunt concerte pe stadioane.

AC/DC este o trupă care nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind celebră în lumea întreagă pentru piese de mare succes precum „Back in Black”, „Highway to Hell”, „You Shook Me All Night Long”, „Thunderstruck”, „Live Wire” şi multe altele.

Albumele grupului australian, care a susţinut primul său concert pe 31 decembrie 1975, s-au vândut în peste 200 de milioane de copii la nivel mondial. Trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2003.

Biletele la concertele programate în noua secţiune a acestui turneu mondial vor fi puse în vânzare vineri, 7 noiembrie.

Line-upul trupei pentru acest turneu va fi compus din cofondatorul Angus Young la chitară principală, solistul Brian Johnson, chitaristul ritmic Stevie Young, toboşarul Matt Laug şi basistul Chris Chaney. Chitaristul ritmic şi cofondatorul Malcolm Young, fratele lui Angus Young, a murit în 2017 şi a fost înlocuit de nepotul lor, Stevie.