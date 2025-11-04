SURSE Ce s-a discutat în ședința coaliției: interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă la maximum 45 de lei, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală / Proiectele de lege, elaborate până săptămâna viitoare

Liderii coaliției de guvernare au agreat „în principiu”, în ședința de marți, o serie de măsuri pentru care vor fi elaborate proiectele de legi până săptămâna viitoare. Este vorba despre interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă de la 40 de lei la maximum 45 de lei și reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, au declarat pentru G4Media surse politice.

Potrivit acestora, pentru administrația publică locală s-ar fi ajuns la un acord de principiu pentru reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul efectiv de angajați.

Totuși, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seara, la Antena 3, că în ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale.

În ceea ce privește interdicția cumulului pensiei cu salariul, ar urma ca măsura să prevadă că doar 15% din pensia necontributivă va putea fi cumulată cu salariul, au precizat aceleași surse.

Legat de solicitarea PSD ca un eventual pachet 3 de măsuri să conțină obligatoriu și măsuri de relansare economică, s-a convenit ca ministrul Finanțelor să prezinte în ședința de săptămâna viitoare evaluări de impact ale unor astfel de propuneri.

A fost discutată și propunerea de reducere a numărului de parlamentari cu 10%, care ar urma să se aplice pentru viitoarea legislatură. Propunerea ar viza ca numărul minim de parlamentari pentru un județ să fie de 4 deputați si 2 senatori și să crească numărul parlamentari pentru Ilfov și pentru Diaspora.