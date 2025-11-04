G4Media.ro
SURSE Ce s-a discutat în ședința coaliției: interdicția cumulului pensie-salariu la stat,…

Sursa foto: InquamPhotos / Octav Ganea

SURSE Ce s-a discutat în ședința coaliției: interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă la maximum 45 de lei, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală / Proiectele de lege, elaborate până săptămâna viitoare

Liderii coaliției de guvernare au agreat „în principiu”, în ședința de marți, o serie de măsuri pentru care vor fi elaborate proiectele de legi până săptămâna viitoare. Este vorba despre interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă de la 40 de lei la maximum 45 de lei și reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, au declarat pentru G4Media surse politice.

Potrivit acestora, pentru administrația publică locală s-ar fi ajuns la un acord de principiu pentru reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul efectiv de angajați.

Totuși, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seara, la Antena 3, că în ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale.

În ceea ce privește interdicția cumulului pensiei cu salariul, ar urma ca măsura să prevadă că doar 15% din pensia necontributivă va putea fi cumulată cu salariul, au precizat aceleași surse.

Legat de solicitarea PSD ca un eventual pachet 3 de măsuri să conțină obligatoriu și măsuri de relansare economică, s-a convenit ca ministrul Finanțelor să prezinte în ședința de săptămâna viitoare evaluări de impact ale unor astfel de propuneri.

A fost discutată și propunerea de reducere a numărului de parlamentari cu 10%, care ar urma să se aplice pentru viitoarea legislatură. Propunerea ar viza ca numărul minim de parlamentari pentru un județ să fie de 4 deputați si 2 senatori și să crească numărul parlamentari pentru Ilfov și pentru Diaspora.


Grindeanu: În ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale / Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare

SURSE Ședința coaliției, la ora 14.00 / Liderii partidelor de la guvernare stabilesc ce fac cu reforma pensiilor magistraților după decizia CCR și când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei

SURSE Ședința coaliției va avea loc marți

