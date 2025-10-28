G4Media.ro
Parlament, parlamentari, vot, deputati, senatori
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

BREAKING Numărul parlamentarilor ar putea scădea cu 10% în următoarea legislatură, până la 419. Proiect discutat în coaliția de guvernare în locul proiectul mai drastic de 300 de parlamentari

Articole28 Oct • 1.851 vizualizări 3 comentarii

Reprezentanții coaliție de guvernare au discutat marți un proiect de scădere cu 10% a numărului de parlamentari, de la 465 la 419, au declarat pentru G4Media surse politice.

Proiectul, al cărui prim draft a fost prezentat de UDMR, ar urma să înlocuiască inițiativa depusă deja de USR și care prevede scăderea numărului la 300, așa cum au votat românii la referendumul din 2009.

Discuția va fi reluată la ședința de săptămâna viitoare și urmează să ia în calcul variațiile de populație de la recensământul din 2022 față de cel din 2011.

O problemă spinoasă este legată de numărul deputaților minorităților naționale, potrivit informațiilor G4Media.

Pentru a modifica numărul de parlamentari trebuie amendată legislația electorală.

Dispozițiile art.5 din Legea nr.208/2015 stabilesc că senatorii şi deputații se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale.

Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților se determină prin raportare la numărul de locuitori al fiecărei circumscripții electorale (un deputat la 73.000 de locuitori, un senator la 168.000 de locuitori), fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripție electorală să fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 4.

3 comentarii

  1. Deci politicienii fac in continuare „ceva” pe ce vor romanii!
    De fapt, daca procentele partidelor sunt decisive, ce pot face 465 (sau 419) parlamentari si nu pot face 300?

  2. Prin referendum cetățenii au decis parlament unicameral cu 300 de membri.

    Tâlharii pesedeu peneleu care jefuiesc averea publică nu pot fi deranjați.

  3. Referendum unul peste altul..hai sa fim serioși k altul cu bani mulți aruncați pe geam..nu le pasă..li se rupe așa că hai sa fim serioși NIMIC nu e va schimba cat timp psd nl sunt la putere

