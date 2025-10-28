UPDATE Directoarea medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a fost găsită decedată în camera de gardă / Medicul chirurg Ştefania Szabo avea 37 de ani / A fost deschis dosar pentru moarte suspectă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE Ora 12.00: Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat, marţi, referitor la moartea medicului Stefania Szabo, director medical al unităţii sanitare, că aceasta era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui „un gest necugetat”. „Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu, transmite News.ro.

„Astăzi, de dimineaţă, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat de unul dintre medicii spitalului, care m-a informat că, în camera de gardă, a fost găsită decedată colega noastră, Ştefania Szabo. Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale”, a spus managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu

Acesta a precizat că Poliţia şi Inspectoratul Teritorial de Muncă se află deja în spital şi desfăşoară cercetări pentru a stabili împrejurările decesului.

„Doamna doctor era în timpul activităţii azi-noapte, apoi a intrat de gardă şi urma să iasă dimineaţă, la ora 8. Era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi cea medicală din cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a mai spus managerul.

Ultimul consult efectuat de medic ar fi avut loc în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă.

„Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Managerul a menţionat că, cu o zi înainte de tragedie, dr. Szabo participase la un eveniment public alături de colegi şi nu a dat niciun semn care să prevestească o astfel de tragedie: „A fost cu mine în maşină, a fost împreună cu alţi colegi. A fost o zi normală de lucru. Nu a fost niciun semn.”

UPDATE Ora 9.07: În acest caz s-a deschis dosar de moarte suspectă.

Știrea inițială: Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie.

Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6.00

Stefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie.

Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

”Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook la începutul lunii septembrie.