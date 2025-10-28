G4Media.ro
Un adolescent a murit într-un accident de ATV la Joseni, Harghita /…

atv-pădure
Foto: Dreamstime

Un adolescent a murit într-un accident de ATV la Joseni, Harghita / Șapte tineri se aflau în remorca vehiculului

Un tânăr implicat într-un accident de ATV produs, luni seară, pe un drum forestier din zona localităţii Joseni, a decedat, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.

Potrivit sursei citate, victima a fost găsită în stop cardiorespirator, i s-au făcut manevre de resuscitare, dar fără succes, fiind declarată decedată.

Un ATV a ieşit, luni seară, în afara părţii carosabile de pe un drum forestier aflat în zona localităţii Joseni. Conform ISU Harghita, în ATV-ul cu remorcă se aflau şapte tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

„Victimele implicate în accident au fost transportate la CPU a Spitalului Municipal Gheorgheni. S-a alertat autospeciala transport personal şi victime multiple de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu doi asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care a preluat şi transportat victimele de la CPU Gheorgheni la UPU Miercurea Ciuc”, arată sursa citată.

Instructorul în conducere defensivă, Titit Aur, îi avertizează pe cei care caută experiențe cu atv-urile că acestea sunt mai periculoase decât motocicletele, mai ales în zonele montane, unde posibilitatea ca ele să se răstoarne este foarte mare.


