G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după…

autocar-accident-afganistan
sursa foto: News.ro

Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar a căzut de pe un pod în urma unei coliziuni cu o maşină

Articole27 Oct • 134 vizualizări 1 comentariu

Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite, în provincia argentiniană Misiones (nord-est) â, după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Accidentul a avut loc duminică, la ora locală 4.30 (9.30, ora României), după ce autocarul cu două etaje, care avea la bord aproximativ 50 de pasageri, a intrat în coliziune cu o maşină care venea din sens opus, în apropiere de oraşul Obera, situat la 1.000 de kilometri distanţă de Buenos Aires, a anunţat poliţia.

În urma impactului, autocarul a lovit parapetul, a căzut de pe pod şi a căzut parţial în albia râului.

Bilanţul accidentului a crescut treptat.

Ministrul de Interne al provinciei, Marcelo Perez, a confirmat AFP un bilanţ provizoriu de nouă morţi.

Peste 100 de pompieri şi salvatori au fost trimişi duminică în zori să salveze răniţii.

Ei au descarcerat, timp de mai multe ore, pasageri rămaşi blocaţi în autocar.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang / Doi piloţi au fost transportaţi la spital

Articole26 Oct • 1.092 vizualizări
0 comentarii

Sarkozy este însoţit în închisoarea de către doi agenţi de securitate / Aceștia sunt instalaţi într-o celulă vecină

Articole22 Oct • 1.929 vizualizări
0 comentarii

Serviciul Român de Informaţii: Condiţiile de transport al lichidelor în bagajul de mână diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate

Articole16 Oct • 645 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Ce treaba are poza cu continutul articolului? In Argentina sunt talibani? PArca-i poza de la accidentul din Pakistan sau Afganistan!

    Stiu, poza reprezentativa! Pentru nivelul de pregatire al „redactiei”!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.