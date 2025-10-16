Serviciul Român de Informaţii: Condiţiile de transport al lichidelor în bagajul de mână diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate
Serviciul Român de Informaţii (SRI) atrage atenţia că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate. Totodată, SRI prezintă condiţiile specifice fiecărui aeroport din ţară, transmite News.ro.
Potrivit SRI, în categoria ”Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli şi geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide şi altele cu o consistenţă similară.
Atunci când îşi pregătesc bagajul de mână, călătorii sunt sfătuiţi să verifice care produse sunt considerate ”lichide”:
– Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.
– Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.
– Geluri: Gel de duş, gel de păr, cremă, loţiune, fond de ten, mascara etc.
De asemenea, sunt produse care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muştar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.
”Condiţiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate”, atrage atenţia SRI, sfătuind călătorii să verifice aceste condiţii specifice pentru aeroportul de unde pleacă.
