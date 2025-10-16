Modificările la ordonanța 52, amânate după discuții în ședința de Guvern / Miniștrii Culturii și Dezvoltării au avut intervenții (surse) / Ioana Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal”
Modificările la ordonanța de urgență 52 – criticată de Asociația Municipiilor din România condusă de Olguța Vasilescu (PSD), dar și de instituții culturale – au fost amânate după discuții în ședința de Guvern e joi. Potrivit surselor G4Media, miniștrii Culturii și Dezvoltării au avut intervenții în ședința de Guvern, în legătură cu modificările propuse.
„Modificările au venit pe ultima sută de metri și nu a fost timp”, au precizat surse politice.
Potrivit acestora unele texte erau „neclare”, erau prevederi precum impunerea de a trimite memorandum de aprobare inclusiv pentru taxele de timbru.
Miniștrii Culturii și Dezvoltării au intervenit, ordonanța a fost amânată pentru săptămâna viitoare, iar vineri va avea loc o întâlnire de lucru între reprezentanți de la Justiție, Finanțe, Dezvoltare și Cultură, au precizat aceleași surse pentru G4Media.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat în briefingul de presă după ședință:
„Da, modificările la ordonanța 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni cel târziu o formă finală, care să intre în circuitul de avizare și care să fie pusă în transparență. Nu se pune problema de ceea ce am văzut pe diferite ecrane – scandal. Nu a fost absolut niciun scandal în ședința de guvern. Au fost discuții. Propunerile de la Asociația Municipiilor din România au venit aseară destul de târziu. S-a lucrat alert și pentru a avea o formă foarte bine consolidată și bine elaborată și bine gândită, a fost decisă această amânare. Infirm categoric orice informații despre scandal, țipete, diverse prostii.”
„Confirm și eu”, a afirmat și ministra Mediului, Diana Buzoianu, prezentă la briefingul de presă.
