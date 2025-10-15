BREAKING Avionul secretarului american al Apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri apărute în parbrizul aeronavei, a anunțat Pentagonul, precizând că oficialul este în siguranță, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Avionul a aterizat conform procedurilor standard, iar toți cei aflați la bord, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o postare pe platforma X.

Hegseth se întorcea dintr-o vizită scurtă la Bruxelles.

Nu este pentru prima dată când aeronave militare americane care transportă oficiali de rang înalt întâmpină probleme tehnice.

La începutul acestui an, un avion al Forțelor Aeriene ale SUA care îl transporta pe secretarul de stat Marco Rubio spre München a fost nevoit să se întoarcă la Washington după apariția unei defecțiuni mecanice.