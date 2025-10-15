Un judecător din Peru respinge cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte Boluarte să părăsească ţara

Un judecător peruan a respins miercuri cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte recent destituite, Dina Boluarte, să părăsească ţara, notează AFP, transmite Agerpres.

Judecătorul Fernando Valdez a declarat „nefondată” cererea Parchetului, care urmărea să o împiedice pe Dina Boluarte să iasă din ţară timp de 36 de luni, în timp ce se desfăşoară anchetele privind presupusa spălare de bani în timpul mandatului ei de vicepreşedinte şi pentru procedurile chirurgicale la care ar fi recurs în timpul mandatului său, fără avertisment şi în circumstanţe controversate.

Potrivit judecătorului Valdez, „nu există riscul de fugă”.

Fosta preşedintă, destituită vineri de Parlament într-o procedură specială pentru „incapacitate morală permanentă” de a-şi exercita funcţiile, a exclus orice intenţie de a se refugia în străinătate: „Nu sunt responsabilă pentru niciunul” dintre aceste cazuri, a afirmat Dina Boluarte în faţa presei. „Sunt calmă, sunt acasă şi voi rămâne în ţară”, a afirmat ea.

Preşedintele Parlamentului, José Jeri, 38 de ani, a preluat acum preşedinţia ţării andine până la alegerile prezidenţiale din aprilie 2026.