Civilizaţia preincaşă Wari, din Peru, s-a dezvoltat ajutată de o bere condimentată cu psihedelice, potrivit unui nou studiu

La dezvoltarea civilizaţiei preincaşe Wari a contribuit şi o bere condimentată cu substanţe psihedelice, conform unui nou studiu publicat luni (6 octombrie) de La Revista de Arqueologia Americana, transmite joi revista Live Science, citată de Agerpres.

Civilizaţia Wari a înflorit între anii 600 şi 1.000 şi este cunoscută pentru practicarea mumificării, sacrificiile umane şi artefactele elaborate create din aur, argint şi bronz. De asemenea, această civilizaţie a construit oraşe precum Huari şi Pikillaqta, care conţineau temple şi locuinţe pentru elite şi a controlat o mare parte din Peru, precum şi părţi din Argentina şi Chile.

În noul studiu, cercetătorii sugerează că liderii Wari au folosit substanţe psihedelice dizolvate în bere pentru a ajuta la creşterea imperiului lor. Ei explică faptul că persoanele care consumau această bere simţeau efectele pe termen lung, de ordinul zilelor sau chiar săptămânilor şi că sărbătorile comune unde se consuma această bere aduceau oamenii împreună.

Autorii studiului au remarcat că rămăşiţele seminţelor de la o plantă numită Anadenanthera colubrina (cunoscută şi sub numele de vilca) au fost găsite în siturile Wari, inclusiv în apropierea vaselor cu urme de bere obţinută dintr-o plantă numită Schinus Molle. Amestecarea vilca, despre care se ştie că produce un efect psihedelic, cu berea ar fi diminuat din intensitatea acestui efect dar ar fi prelungit starea de euforie, conform lui Justin Jennings, curator al arheologiei din America de Sud la Royal Ontario Museum şi coautor al studiului.

În lucrare, autorii au remarcat că studiile ştiinţifice ale psihedelicelor care acţionează în mod similar au arătat că oamenii care le consumă tind să prezinte „mai multă deschidere şi o mai mare empatie”.

Aceste trăsături „ar fi fost extrem de dezirabile pentru un sistem politic Wari care depindea de interacţiuni faţă în faţă, de rutină, între oameni care au fost cândva străini sau chiar duşmani”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

Oamenii ar fi băut berea psihedelică împreună la sărbătorile comune ţinute în zone închise la reşedinţele oficialilor Wari. Această experienţă comună ar fi îmbunătăţit evenimentul, au spus cercetătorii.

„Când oaspeţii soseau în aşezările Wari, erau conduşi în nişte spaţii terasate în care nu încăpeau confortabil decât câteva zeci de oameni”, a scris echipa. „Cu excepţia unui petic de cer care rămânea descoperit, aceste spaţii erau împrejmuite de pereţi înalţi, iar oaspeţii şi localnicii Wari petreceau acolo timp îndelungat, bând, mâncând, vorbind şi rugându-se”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

„Orele pe care participanţii le petreceau împreună reprezentau o experienţă colectivă de neuitat care întărea legăturile dintre participanţi”, au adăugat ei.

Astfel, utilizarea obişnuită şi răspândită a berii psihedelice a jucat un rol cheie în consolidarea puterii politice a Imperiului Wari, a declarat Jacob Keer, un cercetător independent şi coautor al lucrării.

„Efectele psihologice pe termen lung ale consumului de bere vilca de câteva ori pe an ar fi putut constitui un nou normal cognitiv, insuflând deschidere şi empatie crescute în participanţii la sărbătoare”, au scris cercetătorii în lucrarea lor. „În contextul unui imperiu în expansiune în care violenţa şi animozitatea erau obişnuite, efectele persistente ale consumului ar fi putut fi integrale pentru legitimizarea şi consolidarea puterii Wari”.

Cu toate acestea, cercetători care nu au fost implicaţi în acest studiu au avut reacţii diferite la concluziile din lucrare. Patrick Ryan Williams, directorul Şcolii de evoluţie umană şi schimbări sociale la Universitatea de Stat din Arizona, a declarat că echipa a prezentat o „ipoteză interesantă”, dar a avertizat că nu putem fi siguri că vilca era de fapt amestecată în bere.

„Cu toate acestea, nu sunt convins că descoperirea seminţelor vilca într-o zonă în care a fost consumată berea Molle constituie dovezi că vilca era inclusă ca ingredient în bere”, a spus Williams, deoarece ar fi ca şi cum am găsi cocaină pe podeaua unui club de noapte şi am presupune că drogul era pus în băuturi.

„Atunci când o urmă chimică pentru vilca va fi găsită în porii ceramici ai căniilor de băut, voi fi mai deschis la premisa prezentată aici”, a mai spus Williams.

Mary Glowacki, arheolog şi preşedinte al Grupului de Cercetare Arheologică Precolumbiană (Pre-Columbian Archaeological Research Group), a menţionat că „majoritatea societăţilor andine timpurii au folosit substanţe intoxicante, inclusiv vilca, în negocieri politice”. Ea a întrebat dacă utilizarea de către Wari a acestor substanţe psihedelice ar fi fost foarte diferită de cea a altor grupuri din regiune.