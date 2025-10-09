G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Apele Române: În judeţul Constanţa s-au înregistrat şi 174,5 litri pe metru…

inundatii constanta cod rosu ploaie ploi
sursa foto: Petruț Iacob / Info Sud-Est

Apele Române: În judeţul Constanţa s-au înregistrat şi 174,5 litri pe metru pătrat de precipitații / Debitul Râului Casimcea a crescut de până la 1.500 de ori

Articole9 Oct • 122 vizualizări 0 comentarii

Apele Române anunţă, joi, că situaţia din judeţul Constanţa este monitorizată în continuare, având în vedere candităile mari de apă care au căzut în ultimele zile, dar şi noile avertizări emise de hidrologi. În judeţul Constanţa s-au înregistrat şi 174,5 litri pe metru pătrat, în multe zone cantităţile depăşid o sută de litri pe metru pătrat. Debitul Râului Casimcea, unde s-a format o viitură, a crescut de până la 1.500 de ori într-un interval scurt de timp, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Codul roşu care a expirat azi-noapte, s-a transformat pentru Constanţa în cod portocaliu şi a fost prelungit de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor până astăzi, 9 octombrie, la ora 24.00”, au transmis, joi, oficialii Apele Române.

Aceştia precizează că, în intervalul 07 octombrie, ora 12:00 – 08 octombrie, ora 18:00 (30 de ore), s-au înregistrat precipitaţii importante la mai multe staţii hidrometrice din administrarea Apelor Române:  

  •   Cheia – râul Casimcea – 104 l/mp; 
  •   Nuntaşi – râul Nuntaşi – 174,5 l/mp; 
  •   Săcele – râul Săcele – 111 l/mp; 
  •   Băltăgeşti – Valea Dunărea – 158 l/mp; 
  •   Casimcea – râul Casimcea – 104,5 l/mp; 
  •   Pantelimon – râul Râmnic, confluenţă cu râul Cartal (afluenţii râului Casimcea)– 109,8 l/mp; 
  •   Dorobanţu – râul Dorobanţu – 101 l/mp; 
  •   Topalu – fluviul Dunărea – 133,9 l/mp; 
  •   Mihail Kogălniceanu – râul Agi Cabul – 129 l/mp; 
  •   Cogealac – râul Cogealac – 118 l/mp.  

”Râul Casimcea a atins maximul ieri, la ora 15:00, când s-a format o viitură în urma creşterii debitului de până la 1.500 de ori – de la 0,1 mc/s la 150 mc/s. Localitatea Siliştea rămâne cea mai afectată de acumulările masive de apă”, au mai transmis oficialii Apele Române.

Potrivit acestora, apele de pe DC 61 (Seimeni – Siliştea), inundat ieri, încep să se retragă.

”Odată cu diminuarea precipitaţiilor, apele acumulate temporar în localităţile Cheia, Grădina, Nicolae Bălcescu şi Dorobanţu s-au retras, iar traficul rutier se desfăşoară normal”, a precizat sursa citată.

La ora transmiterii acestei ştiri, se înregistrează o cotă de inundaţie depăşită pe râul Casimcea, în scădere, şi două cote de atenţie – la Saraiu pe râul Topolog, în creştere şi la Hamcearca pe râul Taiţa, în scădere.

”Echipele de la Apele Romane Dobrogea-Litoral continuă monitorizarea în teren a cursurilor de apă Casimcea, Topolog, Cartal, Nuntaşi, Valea Dunărea, Râmnic în vederea identificării unor posibile probleme care pot fi generate de creşterile de debite şi niveluri”, au mai transmis reprezentanţii Apele Române.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe codul roșu de ploi: Nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic / Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic / Oare care trebuie să fie reacția când ni se dă următorul cod roșu: să nu luăm măsuri?

Articole8 Oct • 1.219 vizualizări
3 comentarii

Avertizarea cod roșu de ploi, prelungită până miercuri la ora 18.00 pentru mai multe localități din județul Constanța

Articole8 Oct • 168 vizualizări
0 comentarii

Directoarea ANM: Cantităţile de apă care vor cădea în Capitală ar putea depăşi maxima absolută a lunii octombrie, înregistrată în 1972 / În Constanța s-au înregistrat deja 99 l/mp și va mai ploua în orele următoare, până la 120-140 l/mp / Media precipitațiilor în luna octombrie este 40-50 l/mp

Articole8 Oct • 644 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.