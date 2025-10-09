Apele Române: În judeţul Constanţa s-au înregistrat şi 174,5 litri pe metru pătrat de precipitații / Debitul Râului Casimcea a crescut de până la 1.500 de ori

Apele Române anunţă, joi, că situaţia din judeţul Constanţa este monitorizată în continuare, având în vedere candităile mari de apă care au căzut în ultimele zile, dar şi noile avertizări emise de hidrologi. În judeţul Constanţa s-au înregistrat şi 174,5 litri pe metru pătrat, în multe zone cantităţile depăşid o sută de litri pe metru pătrat. Debitul Râului Casimcea, unde s-a format o viitură, a crescut de până la 1.500 de ori într-un interval scurt de timp, transmite News.ro.

”Codul roşu care a expirat azi-noapte, s-a transformat pentru Constanţa în cod portocaliu şi a fost prelungit de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor până astăzi, 9 octombrie, la ora 24.00”, au transmis, joi, oficialii Apele Române.

Aceştia precizează că, în intervalul 07 octombrie, ora 12:00 – 08 octombrie, ora 18:00 (30 de ore), s-au înregistrat precipitaţii importante la mai multe staţii hidrometrice din administrarea Apelor Române:

Cheia – râul Casimcea – 104 l/mp;

Nuntaşi – râul Nuntaşi – 174,5 l/mp;

Săcele – râul Săcele – 111 l/mp;

Băltăgeşti – Valea Dunărea – 158 l/mp;

Casimcea – râul Casimcea – 104,5 l/mp;

Pantelimon – râul Râmnic, confluenţă cu râul Cartal (afluenţii râului Casimcea)– 109,8 l/mp;

Dorobanţu – râul Dorobanţu – 101 l/mp;

Topalu – fluviul Dunărea – 133,9 l/mp;

Mihail Kogălniceanu – râul Agi Cabul – 129 l/mp;

Cogealac – râul Cogealac – 118 l/mp.

”Râul Casimcea a atins maximul ieri, la ora 15:00, când s-a format o viitură în urma creşterii debitului de până la 1.500 de ori – de la 0,1 mc/s la 150 mc/s. Localitatea Siliştea rămâne cea mai afectată de acumulările masive de apă”, au mai transmis oficialii Apele Române.

Potrivit acestora, apele de pe DC 61 (Seimeni – Siliştea), inundat ieri, încep să se retragă.

”Odată cu diminuarea precipitaţiilor, apele acumulate temporar în localităţile Cheia, Grădina, Nicolae Bălcescu şi Dorobanţu s-au retras, iar traficul rutier se desfăşoară normal”, a precizat sursa citată.

La ora transmiterii acestei ştiri, se înregistrează o cotă de inundaţie depăşită pe râul Casimcea, în scădere, şi două cote de atenţie – la Saraiu pe râul Topolog, în creştere şi la Hamcearca pe râul Taiţa, în scădere.

”Echipele de la Apele Romane Dobrogea-Litoral continuă monitorizarea în teren a cursurilor de apă Casimcea, Topolog, Cartal, Nuntaşi, Valea Dunărea, Râmnic în vederea identificării unor posibile probleme care pot fi generate de creşterile de debite şi niveluri”, au mai transmis reprezentanţii Apele Române.