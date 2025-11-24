Ascultă articolul

Acțiunile Novo Nordisk au scăzut luni la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, după ce compania farmaceutică daneză a anunțat că studiul clinic foarte așteptat pentru boala Alzheimer nu a atins obiectivul principal, potrivit CNBC.

Studiul a testat dacă semaglutida — ingredientul activ din medicamentele de succes Ozempic și Wegovy, produse de Novo pentru tratarea diabetului și a obezității — a contribuit la încetinirea progresiei bolii Alzheimer.

Deși tratamentul cu semaglutidă a dus la îmbunătățirea biomarkerilor asociați cu boala Alzheimer în două studii separate, acest lucru nu s-a tradus într-o întârziere a progresiei bolii, a declarat Novo într-un comunicat luni. Obiectivul era de a încetini declinul cognitiv al pacienților cu cel puțin 20%.

Acțiunile Novo au scăzut cu 10%, ajungând la 274 coroane daneze (42,33 dolari) la ora 13:30, ora Londrei, cel mai scăzut nivel de la jumătatea anului 2021.

Înainte de publicarea rezultatelor, analiștii au calificat studiul ca fiind o încercare riscantă, în timp ce Novo însuși l-a descris ca fiind un „bilet de loterie”.

„Având în vedere nevoile semnificative nesatisfăcute în ceea ce privește boala Alzheimer, precum și o serie de date indicative, am considerat că avem responsabilitatea de a explora potențialul semaglutidei, în ciuda probabilității scăzute de succes”, a declarat Martin Holst Lange, directorul științific al Novo.

O încercare riscantă

Rezultatele studiului reprezintă un eșec pentru investitorii Novo, care sperau că acesta ar putea relansa prețul acțiunilor companiei, aflat în scădere. Chiar înainte de anunțarea rezultatelor luni, acțiunile Novo se înjumătățiseră de la începutul anului, pe fondul unei serii de reduceri ale previziunilor și al intensificării concurenței, în special pe piața cheie din SUA.

Boala Alzheimer, cea mai comună formă de demență, este extrem de dificil de tratat. De asemenea, se preconizează că va afecta o proporție din ce în ce mai mare de persoane la nivel mondial, pe măsură ce populația îmbătrânește.

Tratamentele actuale, precum Kisunla de la Eli Lilly și Leqembi de la Biogen/Eisai, s-au dovedit a încetini progresia bolii cu până la o treime, dar prezintă riscul de efecte secundare severe. Acțiunile Eli Lilly au scăzut ușor, în timp ce acțiunile Biogen au crescut cu aproape 3% la începutul tranzacționării în SUA.

Decizia Novo de a testa Rybelsus, o formă orală de semaglutidă, s-a bazat în mare parte pe dovezi din lumea reală care sugerează o corelație între Alzheimer și administrarea de semaglutidă.

Medicamentul acționează în mod similar cu medicamentele concurente ale Lilly, Mounjaro și Zepbound, imitând hormonul intestinal GLP-1 care se produce în mod natural în organism, pentru a regla nivelul zahărului din sânge și a spori senzația de sațietate. Nu este încă clar cum ar putea beneficia pacienții cu Alzheimer de GLP-1, dar teoria este că acesta vizează neuroinflamația care se crede că îi afectează.

Rezultatele preliminare vor fi prezentate la conferința Clinical Trials on Alzheimer’s Disease din 3 decembrie, iar rezultatele complete vor fi prezentate la conferința Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases din martie 2026, a declarat Novo.

O piață competitivă

În timp ce acțiunile Novo Nordisk au scăzut în ultimele 18 luni, rivalul Eli Lilly a devenit săptămâna trecută prima companie farmaceutică cu o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari.

Chiar dacă Ozempic a intrat pe piață cu patru ani înaintea Mounjaro, avantajul inițial al Novo nu a împiedicat Lilly să câștige rapid o cotă de piață mai mare în SUA.

Anul acesta, Novo și-a redus de mai multe ori previziunile, dând vina pe așa-numiții „compounders” care vând versiuni copiate ale semaglutidei la un preț mai mic.

Novo a înlocuit recent președintele și jumătate din membrii consiliului de administrație din cauza unui dezacord între fostul consiliu și acționarul majoritar al Novo, Fundația Novo Nordisk, cu privire la amploarea și ritmul schimbărilor necesare. Acest lucru s-a întâmplat la doar câteva luni după ce fostul CEO Lars Fruergaard Jørgensen a fost demis după o domnie de opt ani din cauza scăderii valorii acțiunilor.

Fostul consiliu de administrație a fost „prea lent în recunoașterea importanței schimbărilor de pe piața din Statele Unite”, a declarat la momentul respectiv noul președinte Lars Rebien Sørensen.

Noul director general Mike Doustdar, care anterior a condus operațiunile Novo în afara Statelor Unite, s-a apucat rapid să reorienteze prioritățile comerciale ale companiei către activitățile sale principale în domeniul obezității și diabetului și să reducă cu peste 10% forța de muncă la nivel global.