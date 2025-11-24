Home » Economie » Acțiunile Novo Nordisk scad la minimul ultimilor patru ani după ce studiul clinic pentru medicamentul împotriva Alzheimerului nu a atins obiectivul principal

Acțiunile Novo Nordisk scad la minimul ultimilor patru ani după ce studiul clinic pentru medicamentul împotriva Alzheimerului nu a atins obiectivul principal

24 nov. 2025
533
Acțiunile Novo Nordisk scad la minimul ultimilor patru ani după ce studiul clinic pentru medicamentul împotriva Alzheimerului nu a atins obiectivul principal
Sursa foto: © Casimirokt | Dreamstime.com
Ascultă articolul

Acțiunile Novo Nordisk au scăzut luni la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, după ce compania farmaceutică daneză a anunțat că studiul clinic foarte așteptat pentru boala Alzheimer nu a atins obiectivul principal, potrivit CNBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Studiul a testat dacă semaglutida — ingredientul activ din medicamentele de succes Ozempic și Wegovy, produse de Novo pentru tratarea diabetului și a obezității — a contribuit la încetinirea progresiei bolii Alzheimer.

Deși tratamentul cu semaglutidă a dus la îmbunătățirea biomarkerilor asociați cu boala Alzheimer în două studii separate, acest lucru nu s-a tradus într-o întârziere a progresiei bolii, a declarat Novo într-un comunicat luni. Obiectivul era de a încetini declinul cognitiv al pacienților cu cel puțin 20%.

Acțiunile Novo au scăzut cu 10%, ajungând la 274 coroane daneze (42,33 dolari) la ora 13:30, ora Londrei, cel mai scăzut nivel de la jumătatea anului 2021.

Înainte de publicarea rezultatelor, analiștii au calificat studiul ca fiind o încercare riscantă, în timp ce Novo însuși l-a descris ca fiind un „bilet de loterie”.

Articolul continuă mai jos

„Având în vedere nevoile semnificative nesatisfăcute în ceea ce privește boala Alzheimer, precum și o serie de date indicative, am considerat că avem responsabilitatea de a explora potențialul semaglutidei, în ciuda probabilității scăzute de succes”, a declarat Martin Holst Lange, directorul științific al Novo.

O încercare riscantă

Rezultatele studiului reprezintă un eșec pentru investitorii Novo, care sperau că acesta ar putea relansa prețul acțiunilor companiei, aflat în scădere. Chiar înainte de anunțarea rezultatelor luni, acțiunile Novo se înjumătățiseră de la începutul anului, pe fondul unei serii de reduceri ale previziunilor și al intensificării concurenței, în special pe piața cheie din SUA.

Boala Alzheimer, cea mai comună formă de demență, este extrem de dificil de tratat. De asemenea, se preconizează că va afecta o proporție din ce în ce mai mare de persoane la nivel mondial, pe măsură ce populația îmbătrânește.

Tratamentele actuale, precum Kisunla de la Eli Lilly și Leqembi de la Biogen/Eisai, s-au dovedit a încetini progresia bolii cu până la o treime, dar prezintă riscul de efecte secundare severe. Acțiunile Eli Lilly au scăzut ușor, în timp ce acțiunile Biogen au crescut cu aproape 3% la începutul tranzacționării în SUA.

Decizia Novo de a testa Rybelsus, o formă orală de semaglutidă, s-a bazat în mare parte pe dovezi din lumea reală care sugerează o corelație între Alzheimer și administrarea de semaglutidă.

Medicamentul acționează în mod similar cu medicamentele concurente ale Lilly, Mounjaro și Zepbound, imitând hormonul intestinal GLP-1 care se produce în mod natural în organism, pentru a regla nivelul zahărului din sânge și a spori senzația de sațietate. Nu este încă clar cum ar putea beneficia pacienții cu Alzheimer de GLP-1, dar teoria este că acesta vizează neuroinflamația care se crede că îi afectează.

Rezultatele preliminare vor fi prezentate la conferința Clinical Trials on Alzheimer’s Disease din 3 decembrie, iar rezultatele complete vor fi prezentate la conferința Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases din martie 2026, a declarat Novo.

O piață competitivă

În timp ce acțiunile Novo Nordisk au scăzut în ultimele 18 luni, rivalul Eli Lilly a devenit săptămâna trecută prima companie farmaceutică cu o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari.

Chiar dacă Ozempic a intrat pe piață cu patru ani înaintea Mounjaro, avantajul inițial al Novo nu a împiedicat Lilly să câștige rapid o cotă de piață mai mare în SUA.

Anul acesta, Novo și-a redus de mai multe ori previziunile, dând vina pe așa-numiții „compounders” care vând versiuni copiate ale semaglutidei la un preț mai mic.

Novo a înlocuit recent președintele și jumătate din membrii consiliului de administrație din cauza unui dezacord între fostul consiliu și acționarul majoritar al Novo, Fundația Novo Nordisk, cu privire la amploarea și ritmul schimbărilor necesare. Acest lucru s-a întâmplat la doar câteva luni după ce fostul CEO Lars Fruergaard Jørgensen a fost demis după o domnie de opt ani din cauza scăderii valorii acțiunilor.

Fostul consiliu de administrație a fost „prea lent în recunoașterea importanței schimbărilor de pe piața din Statele Unite”, a declarat la momentul respectiv noul președinte Lars Rebien Sørensen.

Noul director general Mike Doustdar, care anterior a condus operațiunile Novo în afara Statelor Unite, s-a apucat rapid să reorienteze prioritățile comerciale ale companiei către activitățile sale principale în domeniul obezității și diabetului și să reducă cu peste 10% forța de muncă la nivel global.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”