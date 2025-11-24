Tanczos Barna: Trebuie anulat impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii / ”E o taxă nocivă pentru mai multe sectoare”

Ascultă articolul

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) susţine că impozitul de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari trebuie eliminat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate a acestuia, transmite News.ro.

Tanczos Barna a afirmat, luni seară, la Digi24, întrebat despre menţinerea impozitului de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari, că acesta ar trebui anulat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate.

”Trebuie anulat. Eu aş putea să accept şi o scoatere treptată, adică nu imediat, dar, dacă există un consens în coaliţie pentru eliminare, eu m-aş bucura”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Întrebat dacă iniţiatorii mai susţin această măsură, vicepremierul a răspuns: ”Nu mai susţine nimeni”.

Tanczos Barna a precizat că există discuţii la Ministerul Finanţelor pe această temă şi că săptămâna aceasta va mai fi o întâlnire.

”Sunt discuţii la nivelul Ministerului Finanţelor. Săptămâna trecută au fost două şedinţe pe tema asta, săptămâna aceasta o să avem o altă întâlnire pe această temă. (…) Trebuie găsită o soluţie, pentru că 1% pe cifra de afaceri, într-adevăr, este nocivă pentru multe sectoare. Săptămâna trecută am fost la o conferinţă a industriei auto şi acolo se simte foarte puternic această influenţă negativă”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna.

Şi USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură despre care susţine că descurajează investiţiile şi sufocă mai ales firmele care angajează oameni în România.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuţiile pe care le-a avut cu mari investitori români, dar şi străini, impozitul pe cifra de afaceri a fost reclamat că înhibă investiţiile, iar cel mai târziu în decembrie, vor fi luate decizii.