Tanczos Barna: Trebuie anulat impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii / ”E o taxă nocivă pentru mai multe sectoare”

24 nov. 2025
Tanczos Barna: Trebuie anulat impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii / ”E o taxă nocivă pentru mai multe sectoare”
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) susţine că impozitul de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari trebuie eliminat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate a acestuia, transmite News.ro.

Tanczos Barna a afirmat, luni seară, la Digi24, întrebat despre menţinerea impozitului de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari, că acesta ar trebui anulat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate.

”Trebuie anulat. Eu aş putea să accept şi o scoatere treptată, adică nu imediat, dar, dacă există un consens în coaliţie pentru eliminare, eu m-aş bucura”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Întrebat dacă iniţiatorii mai susţin această măsură, vicepremierul a răspuns: ”Nu mai susţine nimeni”.

Tanczos Barna a precizat că există discuţii la Ministerul Finanţelor pe această temă şi că săptămâna aceasta va mai fi o întâlnire.

”Sunt discuţii la nivelul Ministerului Finanţelor. Săptămâna trecută au fost două şedinţe pe tema asta, săptămâna aceasta o să avem o altă întâlnire pe această temă. (…) Trebuie găsită o soluţie, pentru că 1% pe cifra de afaceri, într-adevăr, este nocivă pentru multe sectoare. Săptămâna trecută am fost la o conferinţă a industriei auto şi acolo se simte foarte puternic această influenţă negativă”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna.

Şi USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură despre care susţine că descurajează investiţiile şi sufocă mai ales firmele care angajează oameni în România.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuţiile pe care le-a avut cu mari investitori români, dar şi străini, impozitul pe cifra de afaceri a fost reclamat că înhibă investiţiile, iar cel mai târziu în decembrie, vor fi luate decizii.

Comentarii
  • Baliza

    Păi, ei au adoptat impozitul ăsta. Și le-au spus economiștii că e o greșeală. Tâlharii pesedeu peneleu udemereu au vrut să crească taxele și impozitele ca să aibă mai mulți bani publici de jefuit.

    Doar că taxele aberante sufocă economia și banii care ajung la buget sunt mai puțini, nu mai mulți.

