Ziduri din secolul al XIV-lea, descoperite în timpul lucrărilor de restaurare a Castelului Huniade din Timişoara / Făceau parte din reşedinţa regală a lui Carol Robert de Anjou

24 nov. 2025
1023
Sursa foto: Tion.ro
Au fost descoperite ziduri de incintă ce datează din perioada lui Iancu de Hunedoara, dar şi ziduri din secolul al XIV-lea, din vremea lui Carol Robert de Anjou, în timpul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Castelului Huniade din Timişoara. Acestea urmează să fie puse în valoare, transmite News.ro.

”Echipele de constructori care consolidează şi restaurează clădirea au descoperit în patru încăperi de la parter tronsoane din zidul de incintă al castelului medieval ce datează din perioada lui Ioan (Iancu) de Hunedoara. Mai mult, au fost găsite şi fragmente de ziduri care datează din secolul al XIV-lea, care făceau parte din reşedinţa regală a lui Carol Robert de Anjou, cel care a şi ridicat, de altfel, primul castel.  Descoperirile făcute acum le completează pe cele realizate între 2004 şi 2012, când au fost scoase la lumină în curtea interioară mai multe elemente de fortificaţii ale castelului medieval şi donjonul. Aceasta demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că actuala clădire, în care va funcţiona din nou Muzeul Naţional de Istorie a Banatului, este ridicată exact pe ruinele vechii reşedinţe regale”, a transmis Alfred Simonis.

Liderul CJ Timiş a precizat că săpăturile arheologice vor continua, iar vestigiile descoperite vor fi puse în valoare chiar în locurile în care au fost găsite.

”Am fost astăzi în vizită pe şantierul de la Castelul Huniade şi am discutat cu reprezentanţii firmelor care lucrează la restaurarea şi consolidarea celei mai vechi clădiri a Timişoarei şi una dintre cele mai frumoase din oraş. M-au asigurat că în unele zone antreprenorul şi istoricii vor lucra în paralel pentru ca, în 2027, mai multe spaţii ale Muzeului Naţional de Istorie a Banatului să fie gata pentru a primi vizitatori în Castelul Huniade. Vom continua să monitorizăm activitatea constructorului, dar şi a arheologilor care salvează fragmente importante din istoria Timişoarei”, a mai spus Simonis.

În data de 8 august 2025, Alfred Simonis a semnat contractul de aproape 150 de milioane de lei cu constructorul, asocierea Construcţii Erbaşu SA (lider) şi EURAS. Conform documentaţiei, se lucrează la consolidarea, restaurarea completă şi punerea în valoare a clădirii monument istoric.

Castelul Huniade a fost închis în urmă cu 19 ani din cauza degradării. Muzeul Banatului care a funcţionat aici a fost mutat în mansarda Bastionului Theresia, iar majoritatea exponatelor au fost duse în depozit.

Castelului Huniade aflat în centrul Timişoarei este cel mai vechi edificiu al oraşului. A fost ridicat între 1308 şi 1315 de către Carol Robert de Anjou.

