Președintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care începe procesul de desemnare a anumitor filiale ale Frăției Musulmane, o grupare politică islamistă, drept organizații teroriste străine.

Ordinul a menționat în mod specific filialele din Liban, Egipt și Iordania.

Aceste capitole „se implică în sau facilitează și sprijină campanii de violență și destabilizare care dăunează propriilor regiuni, cetățenilor Statelor Unite și intereselor Statelor Unite”, se arată în ordin.

Frăția Musulmană este o organizație panislamistă fondată în Egipt în 1928, care s-a răspândit ulterior în lumea arabă. Fondatorul său, învățătorul egiptean Hassan al-Banna, a susținut că reînvierea principiilor islamice în societate ar putea permite lumii musulmane să reziste colonialismului occidental.

Desemnarea de către SUA a unui grup terorist străin permite Washingtonului să ia măsuri punitive, cum ar fi înghețarea oricăror active pe care grupul le-ar putea deține în Statele Unite și refuzarea accesului membrilor grupului.

Acum depinde de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul Trezoreriei Scott Bessent să finalizeze procesul de scoatere în afara legii a sucursalelor menționate în ordinul președintelui.

Frăția Musulmană este deja declarată ilegală ca grupare teroristă în unele țări, inclusiv Egipt și Arabia Saudită. Iordania a interzis-o în aprilie anul acesta, acuzând gruparea că produce și stochează arme și că plănuiește să destabilizeze regatul.

Frăția rămâne foarte populară în Iordania și a continuat să funcționeze chiar și după ce Curtea Supremă a țării a decis dizolvarea grupării în 2020. Autoritățile au închis frecvent ochii la activitățile sale.

În Egipt , Frăția Musulmană este interzisă din 2013, după răsturnarea liderului său și președintelui de atunci, Mohamed Morsi, care a fost detronat printr-o lovitură de stat militară condusă de șeful armatei de atunci, Abdel Fattah al-Sisi. Sisi a condus Egiptul de atunci, formând o alianță cheie cu Washingtonul.

În luna mai a acestui an, președintele francez Emmanuel Macron a ordonat guvernului său să elaboreze propuneri pentru a contracara influența Frăției Musulmane și răspândirea islamului politic în Franța.