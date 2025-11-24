Ascultă articolul

Donald Trump a transmis, în timpul întâlnirii liderilor europeni: „S-ar putea ca ceva bun să se întâmple” în discuțiile de pace privind Ucraina, relatează Sky News.

Într-un mesaj scurt pe Truth Social, președintele SUA spune: „Este oare posibil ca progrese mari să fie făcute în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea ca ceva bun să se întâmple”

Cele mai recente comentarii ale sale vin după ce, ieri, el a spus într-o postare mai lungă că conducerea Ucrainei a arătat „zero recunoștință” pentru eforturile SUA.

Concomitent, Zelenski a transmis că granițele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forță. Președintele Ucrainei a postat și el pe rețelele de socializare după ce a vorbit la summitul Platformei Crimeea din Suedia, notează Sky News.

„M-am adresat participanților și i-am îndemnat: nu rămâneți tăcuți, nu fiți observatori pasivi ai istoriei – fiți participanți”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a spus că este esențial să fie susținute principiile pe care se bazează Europa – „că granițele nu pot fi schimbate prin forță; că criminalii de război nu trebuie să scape de justiție; și că agresorul trebuie să plătească integral pentru războiul pe care l-a început”.

Rusia „rămâne un stat criminal”, deoarece continuă să ucidă oameni în fiecare zi și să ocupe teritorii ucrainene, a adăugat Zelenski.

