DEZBATERE LIVE VIDEO Ora 15.30: Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? / Rezultate sondaj de opinie exclusiv G4Media

Care sunt cele mai cunoscute proiecte cu fonduri europene și în ce zone din țară se știu mai multe lucruri despre ele? Politica de coeziune este cunoscută în rândul tinerilor, sau doar au auzit în treacăt despre aceasta? Care este legătura dintre cei cu familii în diaspora și informarea despre fonduri europene? Care sunt sursele de informare ale tinerilor?

Toate aceste subiecte au fost incluse în sondajul de opinie la nivel național în rândul tinerilor 18-35 de ani, derulat la solicitarea G4Media de către Mercury Research, în perioada octombrie-noiembrie 2025, în cadrul proiectului COHERO4EU – „Eroii coeziunii: bune practici și perspective din România”.

Luni, 24 noiembrie, începând cu ora 15.30 detaliile vor fi discutate la dezbaterea live organizată de G4Media și Europuls:

Ioana Morovan, project manager G4Media, COHERO4EU

Francesca Cristea, Head of Policy and Programs, Europuls

(Intervenție) Cosmin Constantin, Consultant de cercetare de piață Mercury Research

Câteva idei din rezultatele sondajului:

Atitudinea pozitivă față de UE este mai scăzută în rural și scade cu vârsta;

Există o corelație între cunoștințele despre fondurile europene și atitudinea față de UE : de la o medie de 3.9 (din 5) printre cei care cunosc multe detalii despre fonduri, la o medie de 3.2 (din 5) printre cei care doar au auzit de fondurile europene, dar nu cunosc detalii. „Cel mai probabil informarea corectă despre fondurile UE conduce la o atitudine mai pozitivă față de Uniunea Europeană”, se arată în principalele concluzii

Proiectul COHERO4EU își propune două obiective principale: să informeze transparent și constant publicul despre beneficiile politicii de coeziune și să crească gradul de conștientizare privind rezultatele acestor investiții europene la nivel local și național.

Pentru atingerea acestor obiective, COHERO4EU derulează o campanie editorială și de comunicare, cuprinzând articole, reportaje video, interviuri cu beneficiari, analize de impact, workshopuri și mese rotunde. Prin aceste acțiuni, se urmărește scoaterea în evidență a poveștilor și exemplelor de bune practici din comunitățile care au beneficiat direct de fonduri europene.