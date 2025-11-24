Home » COHERO4EU » DEZBATERE LIVE VIDEO Ora 15.30: Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? / Rezultate sondaj de opinie exclusiv G4Media

DEZBATERE LIVE VIDEO Ora 15.30: Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? / Rezultate sondaj de opinie exclusiv G4Media

24 nov. 2025
93
Care sunt cele mai cunoscute proiecte cu fonduri europene și în ce zone din țară se știu mai multe lucruri despre ele? Politica de coeziune este cunoscută în rândul tinerilor, sau doar au auzit în treacăt despre aceasta? Care este legătura dintre cei cu familii în diaspora și informarea despre fonduri europene? Care sunt sursele de informare ale tinerilor?

Toate aceste subiecte au fost incluse în sondajul de opinie la nivel național în rândul tinerilor 18-35 de ani, derulat la solicitarea G4Media de către Mercury Research, în perioada octombrie-noiembrie 2025, în cadrul proiectului COHERO4EU – „Eroii coeziunii: bune practici și perspective din România”.

Luni, 24 noiembrie, începând cu ora 15.30 detaliile vor fi discutate la dezbaterea live organizată de G4Media și Europuls:

  • Ioana Morovan, project manager G4Media, COHERO4EU
  • Francesca Cristea, Head of Policy and Programs, Europuls
  • (Intervenție) Cosmin Constantin, Consultant de cercetare de piață Mercury Research

Câteva idei din rezultatele sondajului:

  • Atitudinea pozitivă față de UE este mai scăzută în rural și scade cu vârsta;
  • Există o corelație între cunoștințele despre fondurile europene și atitudinea față de UE: de la o medie de 3.9 (din 5) printre cei care cunosc multe detalii despre fonduri, la o medie de 3.2 (din 5) printre cei care doar au auzit de fondurile europene, dar nu cunosc detalii. „Cel mai probabil informarea corectă despre fondurile UE conduce la o atitudine mai pozitivă față de Uniunea Europeană”, se arată în principalele concluzii
  • Majoritatea tinerilor știu că proiectele din localitatea lor au fost implementate de autoritățile publice.

Dezbaterea va fi transmisă pe site-urile G4Media și Europuls și pe canalele social media.

Proiectul COHERO4EU își propune două obiective principale: să informeze transparent și constant publicul despre beneficiile politicii de coeziune și să crească gradul de conștientizare privind rezultatele acestor investiții europene la nivel local și național.

Pentru atingerea acestor obiective, COHERO4EU derulează o campanie editorială și de comunicare, cuprinzând articole, reportaje video, interviuri cu beneficiari, analize de impact, workshopuri și mese rotunde.  Prin aceste acțiuni, se urmărește scoaterea în evidență a poveștilor și exemplelor de bune practici din comunitățile care au beneficiat direct de fonduri europene.

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
