Greta Thunberg nu mai are voie să intre în Veneția după ce ea și activiștii Extinction Rebellion au vopsit Canalul Mare în verde, scrie The Telegraph.

Activista pentru climă în vârstă de 22 de ani a primit o amendă de 150 de euro și o interdicție de 48 de ore de a intra în oraș după o serie de acțiuni spectaculoase în weekend. Un grup de 35 de alți activiști a primit aceeași amendă și interdicție.

Activiștii pentru climă au aruncat o vopsea inofensivă pentru mediu în Canalul Mare, într-un protest care a coincis cu sfârșitul conferinței climatice Cop30 a Națiunilor Unite din Brazilia.

De asemenea, au atârnat un banner de la Podul Rialto peste Canalul Mare, pe care scria „stop ecocide” (opriți ecocidul).

Activiștii au organizat și un protest flash-mob în care protestatarii, îmbrăcați în roșu și cu văluri pe față, au mers încet prin mulțimea de turiști.

Luca Zaia, guvernatorul regiunii Veneto, care include Veneția, a criticat acțiunea, spunând că a fost „un act de lipsă de respect față de orașul nostru, istoria și fragilitatea sa”.

El a adăugat: „Este un gest care riscă să aibă consecințe asupra mediului”.

Însă mulți turiști care au asistat la protest au declarat presei italiene că a fost o acțiune legitimă, care a evidențiat eșecul liderilor mondiali de a aborda în mod adecvat criza climatică.

Extinction Rebellion a declarat că activiștii săi au eliberat același tip de colorant verde în canale, râuri, lacuri și fântâni din 10 orașe italiene pentru a evidenția „efectele masive ale colapsului climatic”.

Ei au turnat colorantul în fântânile din Genova și Padova, precum și în râul Po din Torino, râul Reno din Bologna și râul Tara din Taranto.

Organizația activistă a declarat că Italia, condusă de Giorgia Meloni, a fost una dintre țările care au depus cele mai mari eforturi pentru a bloca propunerile cele mai ambițioase prezentate la negocierile Cop30 de la Belem.

Conferința s-a încheiat duminică cu o serie de compromisuri care au dezamăgit mulți activiști.

Luiz Inácio Lula da Silva, președintele Braziliei, sperase că țările vor conveni asupra unei foi de parcurs pentru renunțarea la combustibilii fosili.

Însă țările arabe bogate în petrol și alte țări dependente de combustibilii fosili au blocat orice mențiune a acestei probleme.

În schimb, țările au convenit să cheltuiască mai mulți bani pentru a combate pericolele cauzate de schimbările climatice, ignorând însă cauza principală a acestora.

Thunberg a fost reținută de Israel luna trecută după ce a participat la o încercare a Flotei Globale Sumud de a livra ajutoare umanitare în Gaza.

A fost a doua încercare a coaliției de activiști de a sparge blocada navală impusă de Israel asupra Gazei, care este în vigoare din 2009.

Ea a afirmat că a fost „lovită, lovită cu picioarele, înfometată și torturată” în timpul detenției sale în Israel. Thunberg a acuzat, de asemenea, gardienii israelieni că i-au vandalizat valiza cu cuvintele „curva Greta”, desene ale unui penis și imagini cu Steaua lui David.

Într-o declarație, ministerul israelian de externe a afirmat: „Greta Thunberg minte cu nerușinare”.