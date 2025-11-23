Home » Articole » „Istoria a tratat-o nedrept”: Hamnet și misterul vechi de 400 de ani din jurul soției și fiului lui Shakespeare

„Istoria a tratat-o nedrept”: Hamnet și misterul vechi de 400 de ani din jurul soției și fiului lui Shakespeare

23 nov. 2025
19069
„Istoria a tratat-o nedrept”: Hamnet și misterul vechi de 400 de ani din jurul soției și fiului lui Shakespeare
Wikipedia
Ascultă articolul

Noul film Hamnet, considerat deja favorit la Oscar, imaginează viața de acasă a lui William și Agnes Shakespeare și durerea sfâșietoare provocată de moartea copilului lor. Este o poveste puternică, care umple goluri pe care istoria nu le-a clarificat niciodată, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

În romanul Hamnet al lui Maggie O’Farrell, ecranizat acum într-un film emoționant, soția lui Shakespeare, Agnes, este o tămăduitoare cu cunoștințe despre plante și un simț aproape supranatural al viitorului. Dar nici ea nu își poate salva fiul de ciumă, o tragedie care, în ficțiune, îl determină pe Shakespeare să scrie Hamlet, una dintre marile capodopere ale lumii.

Aproape nimic din toate acestea nu este însă dovedit. Cartea și filmul sunt construcții imaginative impresionante, țesute din câteva fragmente de informație. Nu se poate spune că O’Farrell distorsionează istoria, pentru că în realitate nu există o poveste clară, în ciuda secolelor de cercetări dedicate vieții dramaturgului.

Puținele date certe despre familia Shakespeare ridică mai multe întrebări decât răspunsuri. Documentele arată că, în 1582, William, în vârstă de 18 ani, s-a căsătorit cu Anne Hathaway, cu opt ani mai în vârstă și însărcinată cu primul lor copil, Susanna.

Trei ani mai târziu s-au născut gemenii Judith și Hamnet, nume interschimbabile în epocă. În 1596, la doar 11 ani, Hamnet a murit, probabil de ciumă. Shakespeare era plecat cu trupa sa și aproape sigur nu a ajuns la timp pentru înmormântare. Patru ani mai târziu, el a scris Hamlet. Restul sunt interpretări.

Articolul continuă mai jos

Cine a fost cu adevărat Anne Hathaway?

Nu se știe dacă Shakespeare a fost obligat să se căsătorească sau dacă a fost o poveste de dragoste. Nu se știe cum a murit Hamnet. Nu se știe aproape nimic despre Anne – nici măcar dacă știa să citească. Ficțiunea îi oferă o personalitate puternică (extraordinar interpretată de Jessie Buckley în film) și o relație pasională cu Shakespeare (Paul Mescal). În realitate, misterul rămâne total.

O’Farrell subliniază în nota finală a romanului cât de puține informații există despre Hamnet și părinții săi. Dar a fost intrigată de modul în care istoria a transformat-o pe soția lui Shakespeare într-o figură aproape caricaturală. De secole, biografiile au portretizat-o drept o țărancă analfabetă care l-ar fi „prins” în căsătorie, împingându-l să fugă la Londra. „Am simțit că trebuie spusă o altă poveste”, spune autoarea.

Inclusiv numele ei e disputat. În testament, tatăl ei o numește „Agnes”, nu „Anne”. O’Farrell a ales această variantă, argumentând că, dacă cineva îi știa numele real, acela era tatăl ei.

Cercetătorii o susțin parțial. Jo Eldridge Carney, specialistă în adaptări contemporane ale operei shakespeariene, consideră romanul „o repudiere a secole de prejudecăți” privind imaginea lui Anne, fie ca sfântă domestică, fie ca femeie care i-ar fi ruinat viața dramaturgului.

Reconstruind portretul unei femei invizibile

Pentru a-și crea personajul, O’Farrell a căutat urme ale lui Agnes în piesele lui Shakespeare. A găsit semne ale „viziunii” în discursurile oraculare și referințe la plante medicinale, precum monologul Ofeliei din Hamlet, încărcat de simbolistica ierburilor. În epocă, fiecare gospodărie avea o mică grădină de leacuri, gestionată de femeia casei – o practică istorică solidă pe care autoarea a folosit-o pentru a-i conferi lui Agnes o identitate coerentă.

Jessie Buckley o interpretează pe Agnes într-o cheie modernă, dar credibilă pentru vremea aceea: independentă, intuitivă, inteligentă, capabilă să înțeleagă nevoia soțului ei de a crea. Nu o femeie care l-a ținut în loc, ci una care i-a oferit libertatea de a deveni Shakespeare.

Hamlet și moartea lui Hamnet: o legătură imposibil de ignorat

Legătura dintre moartea lui Hamnet și scrierea tragediei Hamlet rămâne o ipoteză puternică, dar imposibil de probat. În film, Agnes călătorește la Londra ca să vadă piesa și descoperă că actorul care îl interpretează pe prinț seamănă cu fiul ei, iar Shakespeare însuși joacă fantoma tatălui. Este o interpretare emoționantă: un tată care, prin teatru, își ia adio de la copilul pe care nu l-a putut îngropa.

Unii istorici cred că Shakespeare chiar a interpretat fantoma în propriile reprezentații. Alții avertizează că această asociere rămâne speculație literară.

Un portret care se va fixa în memoria publicului

Adevărul este că nu există nicio scrisoare, nicio declarație, nicio mărturie lăsată de Shakespeare despre soția sau copiii săi. Totul este construit din absențe. Cercetări recente sugerează că Anne ar fi putut locui o perioadă la Londra, dar dovezile sunt fragile.

În lipsa acestora, filmul – un succes deja anticipat – va redefini modul în care publicul își imaginează soția lui Shakespeare. Pentru generațiile viitoare, ea nu va mai fi Anne, ci Agnes, o femeie misterioasă, puternică și nedreptățită de istorie.

„Poate că lucrurile se vor schimba”, spune O’Farrell. „Dar adevărul este că, atunci când vine vorba de Shakespeare, există un singur răspuns corect: Cine poate ști?

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”