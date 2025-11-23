Ascultă articolul

Noul film Hamnet, considerat deja favorit la Oscar, imaginează viața de acasă a lui William și Agnes Shakespeare și durerea sfâșietoare provocată de moartea copilului lor. Este o poveste puternică, care umple goluri pe care istoria nu le-a clarificat niciodată, scrie BBC.

În romanul Hamnet al lui Maggie O’Farrell, ecranizat acum într-un film emoționant, soția lui Shakespeare, Agnes, este o tămăduitoare cu cunoștințe despre plante și un simț aproape supranatural al viitorului. Dar nici ea nu își poate salva fiul de ciumă, o tragedie care, în ficțiune, îl determină pe Shakespeare să scrie Hamlet, una dintre marile capodopere ale lumii.

Aproape nimic din toate acestea nu este însă dovedit. Cartea și filmul sunt construcții imaginative impresionante, țesute din câteva fragmente de informație. Nu se poate spune că O’Farrell distorsionează istoria, pentru că în realitate nu există o poveste clară, în ciuda secolelor de cercetări dedicate vieții dramaturgului.

Puținele date certe despre familia Shakespeare ridică mai multe întrebări decât răspunsuri. Documentele arată că, în 1582, William, în vârstă de 18 ani, s-a căsătorit cu Anne Hathaway, cu opt ani mai în vârstă și însărcinată cu primul lor copil, Susanna.

Trei ani mai târziu s-au născut gemenii Judith și Hamnet, nume interschimbabile în epocă. În 1596, la doar 11 ani, Hamnet a murit, probabil de ciumă. Shakespeare era plecat cu trupa sa și aproape sigur nu a ajuns la timp pentru înmormântare. Patru ani mai târziu, el a scris Hamlet. Restul sunt interpretări.

Cine a fost cu adevărat Anne Hathaway?

Nu se știe dacă Shakespeare a fost obligat să se căsătorească sau dacă a fost o poveste de dragoste. Nu se știe cum a murit Hamnet. Nu se știe aproape nimic despre Anne – nici măcar dacă știa să citească. Ficțiunea îi oferă o personalitate puternică (extraordinar interpretată de Jessie Buckley în film) și o relație pasională cu Shakespeare (Paul Mescal). În realitate, misterul rămâne total.

O’Farrell subliniază în nota finală a romanului cât de puține informații există despre Hamnet și părinții săi. Dar a fost intrigată de modul în care istoria a transformat-o pe soția lui Shakespeare într-o figură aproape caricaturală. De secole, biografiile au portretizat-o drept o țărancă analfabetă care l-ar fi „prins” în căsătorie, împingându-l să fugă la Londra. „Am simțit că trebuie spusă o altă poveste”, spune autoarea.

Inclusiv numele ei e disputat. În testament, tatăl ei o numește „Agnes”, nu „Anne”. O’Farrell a ales această variantă, argumentând că, dacă cineva îi știa numele real, acela era tatăl ei.

Cercetătorii o susțin parțial. Jo Eldridge Carney, specialistă în adaptări contemporane ale operei shakespeariene, consideră romanul „o repudiere a secole de prejudecăți” privind imaginea lui Anne, fie ca sfântă domestică, fie ca femeie care i-ar fi ruinat viața dramaturgului.

Reconstruind portretul unei femei invizibile

Pentru a-și crea personajul, O’Farrell a căutat urme ale lui Agnes în piesele lui Shakespeare. A găsit semne ale „viziunii” în discursurile oraculare și referințe la plante medicinale, precum monologul Ofeliei din Hamlet, încărcat de simbolistica ierburilor. În epocă, fiecare gospodărie avea o mică grădină de leacuri, gestionată de femeia casei – o practică istorică solidă pe care autoarea a folosit-o pentru a-i conferi lui Agnes o identitate coerentă.

Jessie Buckley o interpretează pe Agnes într-o cheie modernă, dar credibilă pentru vremea aceea: independentă, intuitivă, inteligentă, capabilă să înțeleagă nevoia soțului ei de a crea. Nu o femeie care l-a ținut în loc, ci una care i-a oferit libertatea de a deveni Shakespeare.

Hamlet și moartea lui Hamnet: o legătură imposibil de ignorat

Legătura dintre moartea lui Hamnet și scrierea tragediei Hamlet rămâne o ipoteză puternică, dar imposibil de probat. În film, Agnes călătorește la Londra ca să vadă piesa și descoperă că actorul care îl interpretează pe prinț seamănă cu fiul ei, iar Shakespeare însuși joacă fantoma tatălui. Este o interpretare emoționantă: un tată care, prin teatru, își ia adio de la copilul pe care nu l-a putut îngropa.

Unii istorici cred că Shakespeare chiar a interpretat fantoma în propriile reprezentații. Alții avertizează că această asociere rămâne speculație literară.

Un portret care se va fixa în memoria publicului

Adevărul este că nu există nicio scrisoare, nicio declarație, nicio mărturie lăsată de Shakespeare despre soția sau copiii săi. Totul este construit din absențe. Cercetări recente sugerează că Anne ar fi putut locui o perioadă la Londra, dar dovezile sunt fragile.

În lipsa acestora, filmul – un succes deja anticipat – va redefini modul în care publicul își imaginează soția lui Shakespeare. Pentru generațiile viitoare, ea nu va mai fi Anne, ci Agnes, o femeie misterioasă, puternică și nedreptățită de istorie.

„Poate că lucrurile se vor schimba”, spune O’Farrell. „Dar adevărul este că, atunci când vine vorba de Shakespeare, există un singur răspuns corect: Cine poate ști?”