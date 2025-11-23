Home » Articole » Superman #1, găsit într-un pod din California, devine cel mai scump comic vândut vreodată

Superman #1, găsit într-un pod din California, devine cel mai scump comic vândut vreodată

23 nov. 2025
7226
Superman #1, găsit într-un pod din California, devine cel mai scump comic vândut vreodată
Sursa foto: / SWNS / SWNS / Profimedia
Ascultă articolul

Un exemplar al primului număr din „Superman”, descoperit anul trecut în podul unei case din California, a devenit cea mai scumpă bandă desenată din istorie, fiind adjudecat la licitație pentru 9,12 milioane de dolari, conform CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Revista, tipărită în 1939 și vândută atunci cu doar 10 cenți, a fost găsită de trei frați din nordul Californiei în timpul sortării lucrurilor mamei lor decedate. Exemplarul fusese păstrat într-o cutie de carton, protejat doar de câteva ziare vechi.

Cu toate acestea, starea incredibil de bună a revistei a făcut ca Heritage Auctions, casa de licitații din Dallas, să o clasifice drept „cel mai bine conservat exemplar găsit vreodată”.

O descoperire neașteptată în pod

Frații, care au preferat să își păstreze anonimatul au găsit o mică comoară în timpul curățeniei de sărbători: cinci numere timpurii din „Action Comics”, seria care îl introdusese pe Superman lumii. Dar adevărata revelație a fost primul număr din „Superman”, lansat după ce National Allied Publications s-a transformat în ceea ce cunoaștem azi drept DC Comics.

Mama lor cumpărase revistele împreună cu fratele ei în perioada dintre Marea Criză și Al Doilea Război Mondial, iar ulterior acestea au ajuns, uitate, în pod.

Articolul continuă mai jos

„Pentru noi, nu a fost vorba doar despre un obiect de colecție”, a spus fratele cel mai mic, acum în jur de 50–60 de ani. „A fost despre memorie, familie și felul în care trecutul revine uneori în cele mai neașteptate moduri.”

Pentru cei trei frați, revistele de benzi desenate fuseseră o evadare, o bucurie rară într-o copilărie cu puține resurse.

De ce valorează atât de mult?

Pe lângă starea excelentă, revista face parte din primul tiraj de jumătate de milion de exemplare al DC Comics, un detaliu care i-a crescut enorm valoarea.

Lon Allen, vicepreședinte al Heritage Auctions, a declarat că rezultatul licitației este „istoric”. „Superman #1 este un reper cultural, iar acest exemplar, aflat într-o stare excepțională, are o poveste demnă de un film.”

Recordul anterior aparținea tot lui Superman: un exemplar din „Action Comics #1”, prima apariție a super-eroului în 1938, vândut anul trecut cu 6 milioane de dolari.

Superman, o legendă de 86 de ani

De la debutul său, Superman a devenit una dintre cele mai recognoscibile figuri ale culturii pop americane, inspirând filme, seriale, jucării, jocuri și, desigur, alte benzi desenate.

Iar această descoperire neașteptată, ascunsă zeci de ani într-un pod, confirmă încă o dată magnetismul și puterea de durată ale Omului de Oțel.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”