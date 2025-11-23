Ascultă articolul

Un exemplar al primului număr din „Superman”, descoperit anul trecut în podul unei case din California, a devenit cea mai scumpă bandă desenată din istorie, fiind adjudecat la licitație pentru 9,12 milioane de dolari, conform CNN.

Revista, tipărită în 1939 și vândută atunci cu doar 10 cenți, a fost găsită de trei frați din nordul Californiei în timpul sortării lucrurilor mamei lor decedate. Exemplarul fusese păstrat într-o cutie de carton, protejat doar de câteva ziare vechi.

Cu toate acestea, starea incredibil de bună a revistei a făcut ca Heritage Auctions, casa de licitații din Dallas, să o clasifice drept „cel mai bine conservat exemplar găsit vreodată”.

O descoperire neașteptată în pod

Frații, care au preferat să își păstreze anonimatul au găsit o mică comoară în timpul curățeniei de sărbători: cinci numere timpurii din „Action Comics”, seria care îl introdusese pe Superman lumii. Dar adevărata revelație a fost primul număr din „Superman”, lansat după ce National Allied Publications s-a transformat în ceea ce cunoaștem azi drept DC Comics.

Mama lor cumpărase revistele împreună cu fratele ei în perioada dintre Marea Criză și Al Doilea Război Mondial, iar ulterior acestea au ajuns, uitate, în pod.

„Pentru noi, nu a fost vorba doar despre un obiect de colecție”, a spus fratele cel mai mic, acum în jur de 50–60 de ani. „A fost despre memorie, familie și felul în care trecutul revine uneori în cele mai neașteptate moduri.”

Pentru cei trei frați, revistele de benzi desenate fuseseră o evadare, o bucurie rară într-o copilărie cu puține resurse.

De ce valorează atât de mult?

Pe lângă starea excelentă, revista face parte din primul tiraj de jumătate de milion de exemplare al DC Comics, un detaliu care i-a crescut enorm valoarea.

Lon Allen, vicepreședinte al Heritage Auctions, a declarat că rezultatul licitației este „istoric”. „Superman #1 este un reper cultural, iar acest exemplar, aflat într-o stare excepțională, are o poveste demnă de un film.”

Recordul anterior aparținea tot lui Superman: un exemplar din „Action Comics #1”, prima apariție a super-eroului în 1938, vândut anul trecut cu 6 milioane de dolari.

Superman, o legendă de 86 de ani

De la debutul său, Superman a devenit una dintre cele mai recognoscibile figuri ale culturii pop americane, inspirând filme, seriale, jucării, jocuri și, desigur, alte benzi desenate.

Iar această descoperire neașteptată, ascunsă zeci de ani într-un pod, confirmă încă o dată magnetismul și puterea de durată ale Omului de Oțel.