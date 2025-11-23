Donează aici. Susține o presă liberă.
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ștefan Both / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu
Într-o vreme în care orașele mari aleargă după profit rapid și soluții facile, la Timișoara există oameni care aleg drumul mai greu, dar mai curat. Mihaela Vețan este unul dintre ei. De aproape două decenii construiește proiecte care vorbesc despre solidaritate, hrană sănătoasă și economie socială. Fără sloganuri, fără grabă. Cu răbdare, cu oameni și cu impact real. Află povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 13 min.
Ce este INSPIRO
G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsească singuri Nordul și să îl arate altora.