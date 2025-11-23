Ascultă articolul

Un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5. Marchează prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni, transmite ANSA, citată de Mediafax. Decesul marchează o trecere de la păsări la oameni, însă epidemiologul Gianni Rezza subliniază că nivelul general de alertă nu crește deoarece nu a fost detectată transmitere de la om la om.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Victima era un bărbat în vârstă cu probleme de sănătate preexistente. El era internat în spital de la începutul lunii noiembrie, după ce a făcut febră mare, confuzie și avea probleme respiratorii. Bărbatul avea un coteț de găini domestice expus păsărilor sălbatice, au raportat oficialii din domeniul sănătății. Este vorba despre un salt de specie pentru un virus aviar mai rar.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a declarat că riscul pentru publicul larg rămâne scăzut. Gianni Rezza, profesor de igienă la Universitatea San Raffaele din Milano și fost șef al Departamentului de Prevenire, împărtășește această opinie. El explică că virusurile aviare pot sări de la o specie la alta și infecta oamenii.

„Este dificil de spus dacă acestea pot declanșa transmiterea de la om la om, o posibilitate mult mai alarmantă”, adaugă Rezza. În acest moment, nu există semne că H5N5 poate declanșa transmiterea de la om la om cu lanț de transmitere.

Atâta timp cât infecțiile umane sunt sporadice și legate de contactul direct cu animale infectate, alerta rămâne limitată.

„Nivelul general de risc asociat gripei aviare nu crește, având în vedere că transmiterea de la persoană la persoană nu este eficientă”, clarifică expertul.

Cu toate acestea, el avertizează că este necesar să se monitorizeze cu atenție evoluția situației și să nu se subestimeze niciun semn. La nivel global au existat 964 de cazuri umane de virus aviar H5N1 din 2003, inclusiv 466 de decese, în principal în Asia de Sud-Est.

În plus, au fost 67 de cazuri în SUA, cu un singur deces – plus cel cauzat de H5N5 – și un caz în Marea Britanie. Rata ridicată a mortalității în Asia, dar rata scăzută în SUA se datorează capacității de a identifica chiar și cazurile ușoare.

Decesul uman cauzat de virusul H5N5 este în prezent singurul caz din SUA și din întreaga lume. Gripa aviară este o infecție virală care apare în principal la păsări. Păsările sălbatice sunt principalul vehicul de răspândire a acestor virusuri.

Acestea pot fi transmise animalelor de fermă și, sporadic, oamenilor prin contactul cu animale infectate. Virusurile aviare au o mare capacitate de mutație. Recent, unele tulpini virale au fost transmise și mamiferelor, inclusiv bovinelor și animalelor de companie.

Cazurile umane pot fi asimptomatice, cu simptome ușoare, dar și severe și fatale. În prezent nu există confirmare a posibilității transmiterii de la om la om. Potrivit EFSA, nu există dovezi că gripa aviară poate fi transmisă la oameni prin consumul de carne contaminată. Cu toate acestea, în SUA, loturi de lapte crud contaminat cu virusul aviar H5N1 au fost recent retrase de pe piață.