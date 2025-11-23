Home » Sportz » McLaren și-a cerut scuze piloților săi după costisitoarea dublă descalificare de la Marele Premiu din Las Vegas

23 nov. 2025
Oscar Piastri și Lando Norris, bătălie pentru titlul de campion din Formula 1 / Sursa foto: captură YouTube
McLaren și-a cerut scuze piloților săi, Lando Norris și Oscar Piastri, pentru costisitoarea dublă descalificare de la Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, explicând ce a mers prost, transmite Autosport.

Lando Norris se bucura după cursa din Nevada de un avans satisfăcător în ierarhia piloților, mai exact 42 puncte față de Verstappen și 32 față de Piastri, dar descalificarea provenită după ancheta demarată de FIA l-a coborât pe britanic cu picioarele pe pământ și avansul acum este de doar 24 de puncte față de ambii urmăritori.

Astfel, locul secund obținut de poleman-ul Norris și locul patru al australianului de la McLaren au fost anulate și punctele retrase cu doar două etape înainte de finalul sezonului. McLaren a încercat pe toate căile să argumenteze în fața comisarilor că au existat circumstanțe atenuante pentru încălcarea regulamentului tehnic al F1, dar după o audiere lungă, atât Norris, cât și Piastri au pierdut punctele obținute.

Potrivit directorului echipei, Andrea Stella, încălcarea a fost rezultatul unor niveluri excesive și neprevăzute de „porpoising” în timpul cursei, fenomen care va fi analizat de echipă. Ambele mașini au suferit, de asemenea, daune în urma acestui comportament.

„În cursă, ambele mașini au întâmpinat niveluri neașteptat de mari de porpoising, nemaiîntâlnite în sesiunile de antrenamente, ceea ce a dus la un contact excesiv cu asfaltul”, a declarat Stella, citat de echipă.

„Investigăm motivele acestui comportament al mașinii, inclusiv efectul unor avarii accidentale suferite de ambele monoposturi, pe care le-am descoperit după cursă și care au dus la o creștere a mișcării podelei.

Așa cum a menționat FIA, încălcarea a fost neintenționată, nu a existat nicio încercare deliberată de a ocoli regulamentul, iar circumstanțele atenuante au existat.”

Scuzele McLaren și reacțiile piloților

Stella și-a cerut scuze și piloților pentru pierderea punctelor, într-un moment crucial al luptei pentru campionat împotriva lui Max Verstappen. Verstappen, care a câștigat la Las Vegas, se află acum la 24 de puncte în spatele lui Norris înainte de cursele din Qatar și Abu Dhabi și este la egalitate cu Piastri.

„Ne cerem scuze lui Lando și Oscar pentru pierderea punctelor astăzi, într-un moment critic al campaniilor lor din campionat, după două evoluții foarte puternice ale lor pe tot parcursul weekendului. Ca echipă, ne cerem scuze partenerilor și fanilor noștri, al căror sprijin înseamnă enorm.

Deși acest rezultat este extrem de dezamăgitor, rămânem concentrați pe deplin asupra ultimelor două curse ale sezonului.”

Norris a spus că este nerăbdător să-și îndrepte atenția spre Qatar după o pierdere „frustrantă” de puncte: „Ca echipă, încercăm mereu să găsim cât mai multă performanță posibil, iar astăzi, în mod clar, nu am găsit echilibrul corect. Nu pot schimba nimic acum; în schimb, toată atenția se mută pe Qatar, unde vom încerca să oferim cea mai bună performanță în fiecare sesiune.”

Piastri a adăugat: „Dezamăgitor să plecăm din acest weekend fără puncte după o descalificare nedorită din cauza uzurii skid-ului. Cu cât grila este mai strânsă, cu atât căutăm mai mult fiecare posibilitate de performanță, iar de data asta nu am reușit. Trebuie acum să ne resetăm, să ne refocusăm și să tragem pentru a obține cât mai multe puncte în ultimele două etape, două circuite unde am fost puternici în trecut.”

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 294
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 137
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
  11. Carlos Sainz (Williams) 48
  12. Oliver Bearman (Haas) 41
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 431
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 378
  5. Williams 121
  6. Racing Bulls 90
  7. Haas 73
  8. Aston Martin 72
  9. Kick Sauber 68
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

