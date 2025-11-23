Ascultă articolul

Negocieri cruciale au loc, duminică seară, în Elveția, la Geneva: Președintele Volodimir Zelenski, împreună cu o delegație ucraineană, se află față în față cu secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali americani, după ce, vineri, Donald Trump i-a dat ultimatum liderului ucrainean să accepte o pace similară cu capitularea în fața dictatorului rus, Vladimir Putin. Liderii europeni sunt de asemenea prezenți la discuții.

Ora 20:13 Propunerea europeană de contra-ofertă în 24 de puncte privind acordul de pace dintre Ucraina și Rusia a fost publicată de The Telegraph. Documentul prevede, printre altele, introducerea unei monitorizări internaționale a încetării focului condusă de SUA, ca Rusia să returneze necondiționat toți copiii ucraineni deportați, iar problemele teritoriale să fie discutate după încetarea focului. De asemenea, propunerea europeană prevede ca sancțiunile impuse Rusiei începând cu 2014 să poată fi supuse unei relaxări treptate și parțiale după obținerea unei păci sustenabile, dar să poată fi reintroduse în cazul încălcării acordului de pace, dar și ca Ucraina să fie reconstruită complet și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane ruse care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele produse Ucrainei. Detalii, aici

Ora 19:25 Conform Sky News, în scurt timp va avea loc o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe ai UE și Ucrainei. Aceasta vine după evoluțiile diplomatice de astăzi de la Geneva.

Ora 19:23 Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu Emmanuel Macron, notează Le Monde: „Echipele noastre de la Geneva lucrează cu partenerii noștri și este foarte important să obținem un rezultat concret care să apropie Ucraina și întreaga Europă de o pace și o securitate durabile. Ne coordonăm pozițiile și este esențial să existe dialog, ca diplomația să fie revitalizată. Contăm pe partenerii noștri să ne asculte argumentele”.

Volodimir Zelenski nu a uitat să-i mulțumească lui Donald Trump: „Conducerea Statelor Unite este importantă; suntem recunoscători pentru tot ceea ce fac America și președintele Trump pentru securitate și continuăm să lucrăm în cel mai constructiv mod posibil. Așteptăm cu nerăbdare rapoarte suplimentare de la echipele noastre din Elveția.”

Ora 19:20 Europa cere, în contrapropunerea la planul Trump pentru Ucraina, folosirea activelor înghețate ale Moscovei pentru reconstrucție, anunță Bloomberg, citată de Mediafax.

Bloomberg notează, pe baza unor surse informate, că Europa are pregătită contrapropunerea la planul de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina. Documentul solicită ca activele înghețate ale Rusiei să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei și compensarea daunelor suferite de Kiev.

Propunerea europeană va fi prezentată Statelor Unite în timpul discuțiilor de la Geneva, unde au loc negocieri între UE, SUA și Ucraina.

Contrapropunerea UE solicită ca activele înghețate ale Rusiei să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei și pentru compensarea daunelor suferite de Kiev în urma invaziei ruse.

Europa cere, de asemenea, o garanție de securitate din partea americanilor care să reflecte clauza de apărare reciprocă din articolul 5 al NATO.

UE respinge cererile Moscovei privind transferul teritoriului neocupat din estul Ucrainei.

Ora 19:01 Șeful cancelariei prezidențiale a lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, a fost de acord cu Rubio că întâlnirea de astăzi a fost „foarte productivă”, notează Sky News.

„Am înregistrat progrese foarte bune și ne îndreptăm spre o pace justă și durabilă. Poporul ucrainean merită și dorește această pace mai mult decât oricine altcineva.”

Yermak a subliniat că le mulțumește „marilor noștri prieteni”, SUA și Trump.

Dar, la fel ca diplomatul american, el afirmă că munca va continua și adaugă că Ucraina va „implica și prietenii noștri europeni”.

Ora 18:57 Se fac declarații după încheierea negocierilor. Marco Rubio spune că întâlnirile de astăzi au fost „cele mai productive și semnificative întâlniri de până acum din întregul proces, de când suntem implicați în el de la început”, notează Sky News.

El adaugă că mai sunt încă multe de făcut și că s-ar putea să existe noi informații mai târziu, dar adaugă:

„Avem un produs foarte bun, care a fost deja construit pe baza contribuțiilor tuturor părților implicate, și am reușit să parcurgem unele dintre aceste puncte, unul câte unul. Cred că am făcut progrese semnificative. Echipele noastre s-au retras în camerele lor, iar noi lucrăm la unele dintre sugestiile care ne-au fost prezentate. Așadar, lucrăm la unele modificări, în speranța de a reduce și mai mult diferențele și de a ne apropia de un rezultat cu care atât Ucraina, cât și, evident, Statele Unite să fie foarte mulțumite.”

Ora 18:55 Statele Unite afirmă că discuțiile purtate astăzi cu Ucraina la Geneva au fost „productive și chiar concludente în anumite domenii”, notează CNN citând oficiali americani.

Ora 18:49 Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au discutat astăzi, anunță Sky News. Un purtător de cuvânt al Downing Street a confirmat că au avut o convorbire telefonică, declarând:„Prim-ministrul a discutat astăzi cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Liderii au discutat diverse aspecte ale discuțiilor la nivel înalt care au loc astăzi la Geneva cu privire la planul de pace al SUA pentru Ucraina. Ei au convenit că trebuie să colaborăm cu toții în acest moment critic pentru a realiza o pace justă și durabilă. Au convenit să păstreze legătura.”

UPDATE 18:00 Aliații Kievului se pregătesc pentru o posibilă retragere a sprijinului american în materie de informații acordate Ucrainei, transmite Le Monde.

James Appathurai, director interimar al programului de inovație în domeniul apărării DIANA al NATO, a reamintit că Statele Unite dispun de capacități „unice”, chiar și în cadrul Alianței. El a subliniat însă că soluții comerciale — inexistente în urmă cu câțiva ani — ar putea constitui alternative parțiale.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a reamintit că Uniunea Europeană dispune de mai multe sisteme satelitare performante, printre care Galileo și Copernicus, recunoscând în același timp un anumit decalaj în privința unor servicii, în special cele echivalente cu Starlink. Programul european IRIS², conceput ca alternativă, nu va intra în funcțiune decât în 2030.

În ciuda acestor incertitudini, Kubilius s-a declarat încrezător în capacitatea europeană de a sprijini Kievul: „Ucraina, dacă decide să continue, va continua.”

James Bezan, deputat în Camera Comunelor a Canadei, a afirmat că țara sa ar putea contribui la acoperirea anumitor deficiențe. El a precizat că Ottawa a împărtășit deja Ucrainei imagini RADARSAT-2, „care i-au permis să vadă ce se întâmplă la frontieră și dincolo de aceasta”.

UPDATE 16:56 În timp ce SUA și Europa negociază un plan elaborat de Washington și un oficial rus, Rusia pregătește oricum terenul pentru a respinge planul, potrivit analiștilor citați de Sky News. Oficialii și mass-media de stat creează „condițiile informaționale” pentru a respinge propunerea și pentru a nu accepta nimic mai puțin decât o victorie totală asupra Ucrainei, conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Șeful comisiei pentru afaceri internaționale, Alexei Chepa, a declarat că orice plan trebuie să îndeplinească toate cererile Rusiei și să abordeze „cauzele profunde” ale războiului, un termen pe care Kremlinul îl folosește de mult timp ca pe un eufemism pentru distrugerea suveranității Ucrainei, a precizat think tank-ul.

Posturile de televiziune de stat ruse și bloggerii militari au creat narațiuni similare, sugerând că planul este insuficient pentru a răspunde cererilor Rusiei: ”Kremlinul îi pregătește activ pe ruși să nu accepte nimic mai puțin decât o victorie completă în Ucraina”, a spus ISW. Declarațiile oficiale sugerează că „Rusia nu este interesată de nicio negociere de pace până când nu își va atinge obiectivele pe câmpul de luptă”.

UPDATE 16:48 Președintele Donald Trump a publicat aproape în același timp cu Zelenski un mesaj, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în care învinovățește conducerea Ucrainei și fosta conducere democrată a SUA și nu pe Putin și Rusia agresoare pentru declanșarea războiului în 24 februarie 2022:

Războiul dintre Rusia și Ucraina este unul violent și îngrozitor care, cu o CONDUCERE puternică și adecvată din partea SUA și Ucrainei, nu ar fi AVUT NICIODATĂ LOC. A început cu mult înainte ca eu să preiau funcția pentru al Doilea Mandat, în timpul administrației lui Joe Biden cel Adormit, și nu a făcut decât să se înrăutățească. Dacă alegerile prezidențiale din 2020 nu ar fi fost TRUCATE ȘI FURATE – singurul lucru la care democrații radicali de stânga sunt buni – nu ar fi existat niciun război Ucraina/Rusia, așa cum nu a existat, nici măcar menționat, în timpul primului meu mandat. Putin nu ar fi atacat niciodată! Doar când l-a văzut pe Joe cel Adormit la treabă a spus: „Acum este șansa mea!” Restul este istorie, și așa continuă.

AM MOȘTENIT UN RĂZBOI CARE NU AR FI TREBUIT SĂ AIBĂ NICIODATĂ LOC, UN RĂZBOI PIERZĂTOR PENTRU TOATĂ LUMEA, MAI ALES PENTRU MILIOANELE DE OAMENI CARE AU MURIT ATÂT DE INUTIL. CONDUCEREA UCRAINEI NU A EXPRIMAT ABSOLUT NICIO RECUNOȘTINȚĂ PENTRU EFORTURILE NOASTRE, IAR EUROPA CONTINUĂ SĂ CUMPERE PETROL DIN RUSIA. SUA CONTINUĂ SĂ VINDE CANTITĂȚI URIAȘE DE ARMAMENT CĂTRE NATO, PENTRU A FI DISTRIBUIT UCRAINEI (JOE CEL CORUPT A DAT TOTUL, GRATIS, GRATIS, GRATIS, INCLUSIV MULȚI BANI!). DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE TOATE VIEȚILE PIERDUTE ÎN ACEASTĂ CATASTROFĂ UMANĂ!

Președintele DJT

UPDATE 16:42 Președintele Volodimir Zelenski a transmis pe X:

”Delegația ucraineană lucrează astăzi la Geneva, concentrându-se pe găsirea unor soluții realizabile pentru a pune capăt războiului, a restabili pacea și a garanta securitatea durabilă. Au existat deja scurte informări din partea membrilor delegației noastre despre rezultatele primelor lor întâlniri și discuții. În prezent, există înțelegerea că propunerile americane pot include o serie de elemente bazate pe perspectiva ucraineană și esențiale pentru interesele naționale ale Ucrainei. Se desfășoară în continuare lucrări pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal așteptat de poporul nostru: să punem în sfârșit capăt vărsării de sânge și războiului”.

UPDATE 16:30 De ce tratează Trump Ucraina ca pe un stat agresor și de ce vorbește ca Putin? De la plan de pace la capitulare, prin controversele relației cu rușii

UPDATE 16:15 O contrapropunere elaborată de țările europene înaintea reuniunii de la Geneva privind negocierile de pace propune să nu se impună restricții asupra forțelor armate ucrainene, potrivit unei copii a documentului obținută de The Washington Post.

Un plan secret, negociat pe canale paralele între reprezentanți ai lui Donald Trump și Vladimir Putin, a fost prezentat în ultimele zile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, iar apoi a devenit public, stârnind reacții dure la Kiev și stupefacția Occidentului.

Planul de ”pace” american propus de Trump Ucrainei este similar unei capitulări, iar țara condusă de Volodimir Zelenski este tratată ca un stat agresor și nu ca o victimă. Propunerea, descrisă de surse apropiate discuțiilor ca fiind „o listă de dorințe rusească”, presupune cedarea de teritorii și a fost respinsă de președintele ucrainean.

Planul lui Trump și Putin a venit într-un moment critic pentru liderul ucrainean, care se confruntă intern cu cel mai grav scandal de corupție de la începutul invaziei ruse.

Potrivit informațiilor dezvăluite de Axios și Financial Times, documentul – redactat fără consultarea Ucrainei – a fost elaborat de Steve Witkoff, emisar al lui Donald Trump, împreună cu Kirill Dmitriev, un apropiat al Kremlinului.

Planul cu 28 de puncte obligă Ucraina să cedeze teritorii pe care Rusia nici măcar nu le controlează în momentul de față și limitează capacitatea militară a statului ucrainean, în schimbul unei garanții de securitate oferite de Statele Unite, dar fără trupe pe teritoriul Ucrainei.

Conform planului, Rusia ar primi controlul total asupra Lugansk și Donețk, chiar dacă Ucraina încă administrează aproximativ 14,5% din aceste teritorii. Zonele din Donbas de unde armata ucraineană s-ar retrage ar deveni zonă demilitarizată, deși ar rămâne sub controlul de facto al Moscovei.

În regiunile Herson și Zaporojie, liniile actuale ale frontului ar deveni, cu mici ajustări, frontiere înghețate. Pe deasupra, SUA și alte state ar urma să recunoască juridic Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești, deși Ucraina nu ar fi obligată formal să facă același lucru.

Armata Ucrainei trebuie redusă, conform planului, de la 850.000 de militari câți are în prezent la 600.000, iar Ucraina trebuie să se angajeze prin Constituție că rămâne stat neutru din punct de vedere militar, iar dacă va ataca Rusia, garanțiile de securitate dispar.