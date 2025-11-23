Ascultă articolul

Cel mai recent plan de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina a fost creat de Statele Unite, a precizat sâmbătă secretarul de stat american Marco Rubio, contrazicând astfel afirmaţiile făcute de doi senatori americani, transmit agențiile DPA şi AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rubio a scris pe platforma X că planul serveşte drept ”cadru solid de negocieri şi se bazează pe elemente furnizate de partea rusă, dar şi pe contribuţii anterioare şi actuale ale Ucrainei”.

Anterior, senatorul republican american Mike Rounds afirmase la o conferinţă pe teme de securitate desfăşurată la Halifax (Canada), că SUA doar au recepţionat propunerile Moscovei, ce au fost predate unui mediator american.

”Nu este recomandarea noastră, nu este planul nostru de pace”, spusese Rounds, citând o discuţie telefonică cu Marco Rubio.

La rândul său, senatorul Angus King a menţionat că planul de pace în 28 de puncte este ”în esenţă o listă de dorinţe ale ruşilor” şi furnizează un ”ghid pentru a încerca să se depăşească problemele dintre Ucraina şi Rusia”.

Potrivit presei americane, planul de pace în 28 de puncte a fost convenit în urma unor consultări între Steve Witkoff, emisar special al preşedintelui american Donald Trump, şi Kirill Dmitriev, emisar economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi.

Planul prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi să-şi reducă forţele armate.

În plus, Ucrainei i se va cere să renunţe printr-un decret constituţional la aderarea la NATO şi să-şi limiteze efectivele militare la 600.000 de persoane. Î

n schimb, Rusia ar urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucrainei să primească garanţii de securitate de la SUA şi i s-ar permite să adere la Uniunea Europeană, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.