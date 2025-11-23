Home » Articole » Jair Bolsonaro, plasat în arest preventiv, după ce a încercat să-şi deschidă brăţara electronică de la gleznă

Jair Bolsonaro, plasat în arest preventiv, după ce a încercat să-şi deschidă brăţara electronică de la gleznă

23 nov. 2025
Jair Bolsonaro, plasat în arest preventiv, după ce a încercat să-şi deschidă brăţara electronică de la gleznă
Sursa foto: Facebook / Planalto (Brazilian presidency)
Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un „risc concret de fugă” în timp ce se afla în arest la domiciliu, informează BBC, citat de News.ro.
Fostul preşedinte brazilian de dreapta a fost găsit vinovat de complot pentru o lovitură de stat militară în septembrie şi condamnat la peste 27 de ani de închisoare, dar rămâne în arest la domiciliu în aşteptarea apelurilor.
Judecătorul Curţii Supreme din Brazilia, Alexandre de Moraes, a declarat că măsura de arestare a bărbatului în vârstă de 70 de ani a fost luată ca măsură preventivă după ce au ieşit la iveală „fapte noi”.
Bolsonaro a recunoscut că a încercat să-şi deschidă brăţara electronică de la gleznă cu un pistol de lipit, dar a negat că ar fi vrut să o îndepărteze. Oficialii curţii au declarat că acesta voia să folosească un miting planificat în faţa casei sale ca acoperire pentru a evada.
Într-un document care autorizează arestarea, judecătorul Moraes a afirmat că informaţiile furnizate de centrul care monitorizează arestul la domiciliu al lui Bolsonaro sugerează „intenţia fostului preşedinte de a rupe brăţara electronică de la gleznă pentru a-şi asigura succesul în evadare”.
Acest lucru, se arată în document, ar fi „facilitat de confuzia provocată de demonstraţia organizată de fiul său”. Flávio Bolsonaro, care ocupă funcţia de senator, a chemat susţinătorii săi să se adune în apropierea casei tatălui său sâmbătă seara.
Senatorul a scris vineri pe reţelele de socializare: „Veţi lupta pentru ţara voastră sau veţi urmări totul de pe telefonul vostru, stând pe canapea? Vă invit să luptaţi alături de noi”. Pentru a-şi explica decizia, judecătorul Moraes a invocat posibilitatea ca Bolsonaro să fugă la ambasadele străine, citând „un istoric de planuri de a solicita azil prin intermediul unei reprezentanţe diplomatice”.
În documentul depus la tribunal se menţionează că ambasada SUA din capitala Brasilia se află la aproximativ 13 km  de casa lui Bolsonaro. Problemele legale ale lui Bolsonaro au stârnit furia colegului său populist de dreapta, preşedintele SUA Donald Trump, determinându-l să impună o taxă vamală de 50% asupra importurilor de produse braziliene.
Bolsonaro este reţinut într-o secţie de poliţie din Brasilia şi va fi supus unei audieri de arest preventiv duminică. Abia vineri, avocaţii fostului preşedinte au cerut Curţii Supreme să îi permită să îşi ispăşească întreaga pedeapsă cu închisoarea în arest la domiciliu, cu monitorizare electronică. De asemenea, au cerut ca Bolsonaro să fie lăsat să părăsească domiciliul pentru tratament medical, afirmând că are nevoie de tratament regulat pentru infecţii pulmonare şi alte afecţiuni.
Bolsonaro a fost găsit vinovat de conducerea unei conspiraţii menite să-l menţină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa rivalului său de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva. Judecătorii Curţii Supreme au declarat că el era la curent cu un complot care includea planuri de asasinare a lui Lula şi a vicepreşedintelui său, Geraldo Alckmin, precum şi de arestare şi executare a lui Moraes, care a supravegheat procesul lui Bolsonaro.
Conspiraţia nu a reuşit să obţină sprijinul comandanţilor armatei şi ai forţelor aeriene. Lula a depus jurământul fără incidente la 1 ianuarie 2023.
Dar o săptămână mai târziu, la 8 ianuarie, mii de susţinători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt clădirile guvernamentale din Brasília. Forţele de securitate au intervenit şi aproximativ 1.500 de persoane au fost arestate.
Judecătorii au constatat că oamenii fuseseră incitaţi de Bolsonaro, al cărui plan, potrivit lor, era ca armata să intervină şi să-l readucă la putere. La momentul respectiv, avocaţii lui Bolsonaro au calificat pedeapsa de 27 de ani şi trei luni ca fiind „absurd de excesivă”.
De asemenea, i s-a interzis să candideze la funcţii publice până în 2060, adică opt ani după încheierea pedepsei. Fostul preşedinte a calificat procesul drept „vânătoare de vrăjitoare” şi a afirmat că acesta a fost conceput pentru a-l împiedica să candideze la alegerile prezidenţiale din 2026.

