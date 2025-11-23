Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un „risc concret de fugă” în timp ce se afla în arest la domiciliu, informează BBC, citat de News.ro.

Fostul preşedinte brazilian de dreapta a fost găsit vinovat de complot pentru o lovitură de stat militară în septembrie şi condamnat la peste 27 de ani de închisoare, dar rămâne în arest la domiciliu în aşteptarea apelurilor.

Judecătorul Curţii Supreme din Brazilia, Alexandre de Moraes, a declarat că măsura de arestare a bărbatului în vârstă de 70 de ani a fost luată ca măsură preventivă după ce au ieşit la iveală „fapte noi”.

Bolsonaro a recunoscut că a încercat să-şi deschidă brăţara electronică de la gleznă cu un pistol de lipit, dar a negat că ar fi vrut să o îndepărteze. Oficialii curţii au declarat că acesta voia să folosească un miting planificat în faţa casei sale ca acoperire pentru a evada.

Într-un document care autorizează arestarea, judecătorul Moraes a afirmat că informaţiile furnizate de centrul care monitorizează arestul la domiciliu al lui Bolsonaro sugerează „intenţia fostului preşedinte de a rupe brăţara electronică de la gleznă pentru a-şi asigura succesul în evadare”.

Acest lucru, se arată în document, ar fi „facilitat de confuzia provocată de demonstraţia organizată de fiul său”. Flávio Bolsonaro, care ocupă funcţia de senator, a chemat susţinătorii săi să se adune în apropierea casei tatălui său sâmbătă seara.

Senatorul a scris vineri pe reţelele de socializare: „Veţi lupta pentru ţara voastră sau veţi urmări totul de pe telefonul vostru, stând pe canapea? Vă invit să luptaţi alături de noi”. Pentru a-şi explica decizia, judecătorul Moraes a invocat posibilitatea ca Bolsonaro să fugă la ambasadele străine, citând „un istoric de planuri de a solicita azil prin intermediul unei reprezentanţe diplomatice”.