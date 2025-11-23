Home » Sportz » Cea mai mare răsturnare de situație a sezonului de Formula 1? Lando Norris și Oscar Piastri, în pericol de eliminare de la MP-ul din Las Vegas

Cea mai mare răsturnare de situație a sezonului de Formula 1? Lando Norris și Oscar Piastri, în pericol de eliminare de la MP-ul din Las Vegas

23 nov. 2025
1463
Cea mai mare răsturnare de situație a sezonului de Formula 1? Lando Norris și Oscar Piastri, în pericol de eliminare de la MP-ul din Las Vegas
Cursă de Formula 1 / Sursa foto: captură video
Lando Norris și Oscar Piastri riscă descalificarea de la Marele Premiu din Las Vegas după ce Federația Internațională de Automobilism a deschis o anchetă privind starea monoposturilor McLaren la momentul terminării cursei de duminică dimineață.

FIA, protagonistă în ceea ce ar putea fi cea mai mare răsturnare de situație a sezonului, a anunțat că ambele McLaren au trecut linia de sosire cu o podea care nu respectă regulamentul, placa aflată sub mașină având o grosime mai mică decât limita impusă (9 milimetri), potrivit L’Equipe. Este un motiv care duce, în mod obișnuit, la descalificare automată, așa cum a pățit inclusiv Lewis Hamilton la ultimul Mare Premiu al Chinei.

Lando Norris, plecat din pole, a terminat pe locul secund cursa din Nevada, câștigată de Max Verstappen, și se află la o distanță mulțumitoare în clasamentul pentru titlul la piloți, mai exact 42 de puncte față de Verstappen și 30 față de Oscar Piastri, care a ocupat poziția a patra în Las Vegas.

Clasarea de pe pistă îi deschisese lui Lando Norris un bulevard spre titlu. În caz de descalificare, britanicul ar mai avea doar 24 de puncte avans în fața lui Piastri și a campionul en-titre, aflați la egalitate în acest caz, care ar fi departajați de numărul de victorii, în favoarea australianului (7 la 6). Mai sunt 58 de puncte de obținut în Qatar (unde are loc și un sprint) și la Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 408 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 378
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 291
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 222
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 149
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 132
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 47
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 45
  11. Carlos Sainz (Williams) 44
  12. Oliver Bearman (Haas) 40
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 786 puncte / campioană
  2. Mercedes 423
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 371
  5. Williams 117
  6. Racing Bulls 86
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 64
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

