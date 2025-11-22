Ascultă articolul

Desigur, fiecare echipă urmărește titlul mondial la finalul sezonului, însă obiectivul suprem al fiecărui pilot, indiferent de echipă, este siguranța. Iar când vorbim de siguranță în Formula 1, nu ne referim doar la centuri și căști, ci la tehnologie avansată, materiale testate termic, create de experți de la producători precum Sparco sau Puma, concepute pentru a fi ignifuge, respirabile și capabile să mențină corpul pilotului rece în condiții de temperatură extremă, scrie People.

Deși fiecare echipă poate personaliza anumite elemente pentru confortul piloților, standardele impuse de FIA privind combinezoanele, mănușile, căștile, încălțămintea și restul echipamentului sunt stricte și obligatorii.

Înaintea Marelui Premiu de Formula 1 Heineken Las Vegas 2025, Jonnie Key, responsabil cu echipamentele la Red Bull Racing, a discutat cu PEOPLE despre regulile puțin cunoscute și despre detaliile tehnice din spatele uniformelor pilotate de Max Verstappen și Yuki Tsunoda.

Pentru Key, detaliile sunt cele care fac diferența: „În Formula 1, fiecare detaliu contează. Dacă putem economisi greutate sau timp undeva, o facem. Asta poate face diferența între locul întâi și restul plutonului”, spune el.

Iată o trecere în revistă a celor mai surprinzătoare reguli pe care piloții F1 trebuie să le respecte când vine vorba de echipamentul lor de cursă.

1. Combinezoanele piloților trebuie să fie ignifuge

În cockpit, temperaturile pot depăși 60°C (140°F) din cauza motorului, frânelor și componentelor mecanice. Pentru a-i proteja pe piloți în cazul unui incendiu, FIA obligă echipele să folosească combinezoane ignifuge realizate din materiale multilayer precum Nomex, care oferă aproximativ 11 secunde de protecție contra flăcărilor.

Jonnie Key explică faptul că, recent, FIA a redus numărul straturilor de la trei la două, fără a compromite siguranța. „Toate echipele folosesc acum sistemul cu două straturi”, spune el.

2. Piloții pot purta veste de răcire

O inovație relativ nouă: vestele de răcire. Introduse după condițiile extreme de la Marele Premiu al Qatarului 2023, acestea sunt menite să protejeze piloții de epuizarea termică.

„Avem veste pe care le ținem la congelator. Piloții le poartă pe piept, uneori folosesc și jachete cu mâneci răcite”, explică Key. Pentru sezonul actual, FIA a introdus chiar și un „costum de răcire”, opțional, dar deja folosit de majoritatea echipelor.

Dacă FIA declară „pericol de căldură”, greutatea minimă a mașinii crește cu 5 kg pentru a compensa tehnologia necesară acestor veste. Piloții care aleg să nu poarte vesta în astfel de condiții trebuie să adauge balast ca să nu aibă avantaj de greutate.

3. Piloții trebuie să poarte lenjerie ignifugă

Sub combinezon, piloții poartă un set complet de lenjerie termică ignifugă: bluze, pantaloni lungi, șosete speciale și chiar boxeri ignifugi.

„Totul trebuie omologat”, subliniază Key.

4. Căștile pot fi modificate aerodinamic

Căștile sunt personalizabile în funcție de preferințele pilotului, atâta timp cât respectă standardele FIA. Red Bull Racing folosește căști Schuberth pentru Verstappen și Tsunoda și adaugă componente aerodinamice, spoilere, difuzoare adaptate fiecărui pilot pentru gestionarea fluxului de aer.

„Le ajustăm constant”, spune Key.

5. Viziere pentru lumină puternică sau ploaie

Piloții pot alege viziere diferite în funcție de lumină, vreme sau specificul cursei. La Las Vegas, de exemplu, luminile orașului pot fi deranjante, așa că se folosesc viziere tintate special.

6. Balaclava ignifugă este obligatorie

Sub cască, piloții poartă o cagulă ignifugă din Nomex, care acoperă capul și gâtul, lăsând expuși doar ochii.

„Este singura parte a corpului care rămâne cât de cât descoperită”, explică Key.

7. Echipamentul pentru gât (HANS) este obligatoriu

Pentru protecția gâtului în cazul unui impact violent, piloții trebuie să poarte dispozitive HANS, din fibră de carbon, care se atașează la cască și limitează mișcarea capului.

„Limitează cât de mult îți poate fi aruncat capul”, spune Key.

8. Ghetele nu trebuie neapărat să aibă șireturi

Piloții pot alege între ghete cu șiret sau cu bandă, în funcție de preferințe. Verstappen preferă talpa aproape complet plată pentru contact optim cu pedalele, în timp ce Tsunoda optează pentru un pic de amortizare în călcâi.

9. Ochelarii sunt permiși, dar rar folosiți

Piloții pot purta ochelari, însă majoritatea aleg lentile de contact, deoarece casca le poate incomoda. Orice protecție solară suplimentară se face prin vizieră, nu prin ochelari clasici.

10. Bijuteriile sunt strict interzise

Regulă absolută FIA: niciun fel de bijuterie nu este permisă în cockpit, nici ceasuri, nici coliere, nici inele. Nici măcar verigheta.

„Nu au voie să poarte nimic”, spune Key.