22 nov. 2025
513
Lewis Hamilton, alt moment dificil în cel mai greu an al carierei sale de Formula 1 după calificările din Nevada: „Am crezut că în sfârșit vom avea o zi bună”
Lewis Hamilton / Sursa foto: captură YouTube
Lewis Hamilton continuă seria de rezultate modeste în acest sezon de Formula 1 cu un loc 20 în calificările pentru Marele Premiu din Las Vegas, sâmbătă dimineață. Pilotul Ferrari vorbește despre un alt moment dificil în cel mai greu an al carierei sale de Formula 1.

De șapte ori campion mondial, Lewis Hamilton s-a resemnat cu ideea că va pleca de pe ultima poziție a grilei după o sesiune de calificări acompaniată de ploaie.

Britanicul de la Ferrari terminase pe 5 ultima sesiune de antrenamente libere și era entuziasmat pentru cursa de calificări, dar așteptările sale au fost compromise.

„Mașina se simțea grozav în FP3 și, sincer, eram foarte, foarte entuziasmat”, a declarat un Hamilton abătut, citat de Reuters. „Am crezut că în sfârșit vom avea o zi bună, dar nu a fost să fie.”

Ploaia puternică și perdelele de apă ridicate de monoposturi pe Strip-ul din Las Vegas au afectat grav vizibilitatea în timpul calificărilor.

„Cât se poate de rău. Nu vedeam absolut nimic”, a spus Hamilton. „Am lovit chiar și un stâlpișor la un moment dat, pur și simplu nu vedeam virajul.”

Hamilton va fi primul pilot Ferrari care pornește din ultimul loc pe grilă de la Giancarlo Fisichella la Abu Dhabi, în 2009. Este, de asemenea, prima dată în cariera de 40 de ani a lui Hamilton când încheie ultimul o sesiune de calificări pe baza timpului.

Pole-ul a fost obținut de Lando Norris (McLaren), în timp ce Max Verstappen (RedBull Racing) și Carlos Sainz (Williams) au completat podiumul. Coechipierul lui Hamilton, Charles Leclerc, a încheiat calificările pe 9.

Cel mai greu an din carieră

Întrebat care este emoția dominantă după ce a încheiat sesiunea pe locul 20, Hamilton a făcut o pauză lungă înainte de a admite că încă procesează dezamăgirea.

„Nu prea am un răspuns pentru asta”, a spus el. „Evident, e un sentiment oribil, nu e deloc plăcut. Tot ce pot să fac este să las totul în urmă și să încerc să revin mâine. Am făcut tot ce puteam în privința pregătirii. Sesiunile de antrenamente au fost minunate azi. Pur și simplu nu am reușit să fac un tur în final. Simțeam că eram concentrați și totuși ieșim din calificări pe 20. Anul acesta este cu siguranță cel mai greu.”

Președintele Ferrari, John Elkann, a stârnit controverse când a spus că Hamilton și coechipierul Charles Leclerc ar trebui „să se concentreze pe pilotaj și să vorbească mai puțin”, după dubla abandonare a echipei la Marele Premiu din Sao Paulo.

Hamilton și Leclerc au negat în această săptămână existența unor tensiuni în echipă după acele comentarii. Leclerc a obținut locul al nouălea în calificările pentru cursa de sâmbătă.

În ciuda eșecului, Hamilton a spus că ritmul Ferrari îi dă totuși un strop de speranță dacă cursa se va desfășura pe uscat, deși va fi dificil să recupereze poziții pe un circuit stradal.

„Am o mașină foarte bună”, a spus el. „Dar va fi greu să revin de pe locul 20.”

Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului, Lewis Hamilton se poziționează pe al 6-lea loc în ierarhia piloților (148 de puncte), în spatele lui Leclerc (214) și foarte departe de liderul actual, Lando Norris (390).

Evoluțiile din antrenamentele de pe Las Vegas Circuit Strip

  • Antrenamente libere 1 – Charles Leclerc, cel mai rapid (1:34.802)
  • Antrenamente libere 2 – Lando Norris (1:33.602)
  • Antrenamente libere 3 – George Russell (1:34.054)

Marele Premiu de la Las Vegas, program de desfășurare

Sâmbătă, 22 noiembrie

Duminică, 23 noiembrie

  • Cursa: 06:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 341
  4. George Russell (Mercedes) 276
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 122
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
  11. Oliver Bearman (Haas) 40
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  13. Carlos Sainz (Williams) 38
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 398
  3. RedBull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 82
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 62
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

