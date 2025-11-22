Home » Travel » Cum păstrează restaurantele italiene cultura vinului la masă

Cum păstrează restaurantele italiene cultura vinului la masă

22 nov. 2025
418
Cum păstrează restaurantele italiene cultura vinului la masă
Sursa foto: Pexels.com
Ascultă articolul

Pe fondul scăderii consumului de vin în timpul mesei, restaurantele și barurile de vin din Italia caută soluții inteligente pentru a încuraja un consum moderat și responsabil. Iată cum încearcă să protejeze o tradiție esențială pentru gastronomia italiană, relatează Forbes.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Reguli mai dure, consecințe imediate

Pentru cine călătorește în Italia, experiența autentică începe invariabil într-un restaurant local, fie el un templu Michelin sau o trattorie de familie. Și, de cele mai multe ori, o masă fără vin nici nu se pune. Numai că, în decembrie 2024, legislația rutieră a fost înăsprită, iar amenzile pentru conducerea sub influența alcoolului au devenit severe. Iar momentul nu putea fi mai prost ales: sezonul cinelor de Crăciun, al petrecerilor corporatiste și al toasturilor fără număr.

Rezultatul a fost previzibil. Mulți italieni, dar și turiști, au devenit brusc foarte prudenți. Vizitele la restaurante și baruri s-au rărit, un sfert dintre consumatori au ales localuri aproape de casă pentru a evita condusul, iar alții au renunțat la vin complet, preferând activități fără alcool, muzee, cinematografe, spectacole. Conform datelor TradeLab pentru Federvini, consumul de vin a scăzut cu 12% în primele patru luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Alcooltestul digital lansat de FIPE

Pentru a opri declinul unui sector evaluat la 14 miliarde de euro, restaurantele, marii producători agricoli și asociațiile din industrie (Filiera Italia, Fipe-Confcommercio, Coldiretti) au lansat campania „Keep Calm and Bevi Vino Italiano”. Scopul: promovarea consumului responsabil și sublinierea faptului că vinul italian este un simbol cultural și un pilon al dietei mediteraneene, atunci când este consumat cu măsură.

Elementul-cheie al campaniei este un alcooltest digital integrat în aplicația FIPE, dar accesibil și în restaurante prin scanarea unui QR de pe meniu. Clienții introduc câteva date (sex, greutate, cantitatea de vin consumată), iar aplicația estimează nivelul alcoolului din sânge înainte de a porni la drum.

Articolul continuă mai jos

„Vinul este parte din identitatea italiană și din istoria noastră. Îi invităm pe consumatori să nu renunțe la convivialitatea mesei și la tradiția paharului de vin”, transmit reprezentanții FIPE, Coldiretti și Filiera Italia.

Ia sticla cu tine acasă

Dacă nu termini vinul la restaurant, îl poți lua acasă. Este ideea din spatele campaniei „Every Drop Tells A Story”, lansată de regiunea Toscana pentru a promova vinurile locale și a reduce risipa. Restaurantele oferă clienților o sacoșă specială în care pot transporta legal și în siguranță sticla începută.

Conceptul nu e nou, multe restaurante folosesc de ani buni astfel de pungi personalizate ca instrument de marketing, dar noile reguli au revigorat practica. Assoenologi, cea mai mare asociație de oenologi, a lansat o inițiativă similară: „Portami a casa”, în care chiar cramele pun la dispoziție pungi branduite pentru sticlele rămase. „Este o modalitate prin care producătorii își întăresc relația cu publicul și, în același timp, sprijină siguranța rutieră”, spune președintele Riccardo Cotarella.

Strategia „un pahar pe rând”

O altă soluție este încurajarea vinului la pahar. Cu ajutorul sistemelor de conservare precum Coravin sau al dozatoarelor moderne, multe restaurante și-au extins selecția de vinuri servite în porții mici. Unele propun chiar și flight-uri — degustări de trei sau patru pahare mici, care permit varietate fără a depăși limitele sigure pentru condus. Astfel, vinuri de top devin accesibile fără a cumpăra o sticlă întreagă.

Taxi, shuttle sau… dormi la restaurant

Pentru că în Italia nu este foarte răspândită practica șoferului desemnat, unele restaurante au început să ofere servicii de taxi colectiv sau shuttle la finalul serii. Iar altele merg și mai departe: conceptul de „d&b” (dinner & bed), restaurante care pun la dispoziție câteva camere de dormit pentru clienții care nu vor să conducă după cină. Nu sunt hoteluri în toată regula, ci localuri cu câteva camere bine amenajate, perfecte pentru o noapte după o masă lungă și un vin bun. Conform „Ghidului Italian D&B”, există deja cel puțin 100 de astfel de locații.

Și poate că acesta este finalul ideal al unei cine italiene: mâncare excelentă, vin bun și un drum spre „acasă” de doar câteva trepte.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”