Cum păstrează restaurantele italiene cultura vinului la masă

Pe fondul scăderii consumului de vin în timpul mesei, restaurantele și barurile de vin din Italia caută soluții inteligente pentru a încuraja un consum moderat și responsabil. Iată cum încearcă să protejeze o tradiție esențială pentru gastronomia italiană, relatează Forbes.

Reguli mai dure, consecințe imediate

Pentru cine călătorește în Italia, experiența autentică începe invariabil într-un restaurant local, fie el un templu Michelin sau o trattorie de familie. Și, de cele mai multe ori, o masă fără vin nici nu se pune. Numai că, în decembrie 2024, legislația rutieră a fost înăsprită, iar amenzile pentru conducerea sub influența alcoolului au devenit severe. Iar momentul nu putea fi mai prost ales: sezonul cinelor de Crăciun, al petrecerilor corporatiste și al toasturilor fără număr.

Rezultatul a fost previzibil. Mulți italieni, dar și turiști, au devenit brusc foarte prudenți. Vizitele la restaurante și baruri s-au rărit, un sfert dintre consumatori au ales localuri aproape de casă pentru a evita condusul, iar alții au renunțat la vin complet, preferând activități fără alcool, muzee, cinematografe, spectacole. Conform datelor TradeLab pentru Federvini, consumul de vin a scăzut cu 12% în primele patru luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Alcooltestul digital lansat de FIPE

Pentru a opri declinul unui sector evaluat la 14 miliarde de euro, restaurantele, marii producători agricoli și asociațiile din industrie (Filiera Italia, Fipe-Confcommercio, Coldiretti) au lansat campania „Keep Calm and Bevi Vino Italiano”. Scopul: promovarea consumului responsabil și sublinierea faptului că vinul italian este un simbol cultural și un pilon al dietei mediteraneene, atunci când este consumat cu măsură.

Elementul-cheie al campaniei este un alcooltest digital integrat în aplicația FIPE, dar accesibil și în restaurante prin scanarea unui QR de pe meniu. Clienții introduc câteva date (sex, greutate, cantitatea de vin consumată), iar aplicația estimează nivelul alcoolului din sânge înainte de a porni la drum.

„Vinul este parte din identitatea italiană și din istoria noastră. Îi invităm pe consumatori să nu renunțe la convivialitatea mesei și la tradiția paharului de vin”, transmit reprezentanții FIPE, Coldiretti și Filiera Italia.

Ia sticla cu tine acasă

Dacă nu termini vinul la restaurant, îl poți lua acasă. Este ideea din spatele campaniei „Every Drop Tells A Story”, lansată de regiunea Toscana pentru a promova vinurile locale și a reduce risipa. Restaurantele oferă clienților o sacoșă specială în care pot transporta legal și în siguranță sticla începută.

Conceptul nu e nou, multe restaurante folosesc de ani buni astfel de pungi personalizate ca instrument de marketing, dar noile reguli au revigorat practica. Assoenologi, cea mai mare asociație de oenologi, a lansat o inițiativă similară: „Portami a casa”, în care chiar cramele pun la dispoziție pungi branduite pentru sticlele rămase. „Este o modalitate prin care producătorii își întăresc relația cu publicul și, în același timp, sprijină siguranța rutieră”, spune președintele Riccardo Cotarella.

Strategia „un pahar pe rând”

O altă soluție este încurajarea vinului la pahar. Cu ajutorul sistemelor de conservare precum Coravin sau al dozatoarelor moderne, multe restaurante și-au extins selecția de vinuri servite în porții mici. Unele propun chiar și flight-uri — degustări de trei sau patru pahare mici, care permit varietate fără a depăși limitele sigure pentru condus. Astfel, vinuri de top devin accesibile fără a cumpăra o sticlă întreagă.

Taxi, shuttle sau… dormi la restaurant

Pentru că în Italia nu este foarte răspândită practica șoferului desemnat, unele restaurante au început să ofere servicii de taxi colectiv sau shuttle la finalul serii. Iar altele merg și mai departe: conceptul de „d&b” (dinner & bed), restaurante care pun la dispoziție câteva camere de dormit pentru clienții care nu vor să conducă după cină. Nu sunt hoteluri în toată regula, ci localuri cu câteva camere bine amenajate, perfecte pentru o noapte după o masă lungă și un vin bun. Conform „Ghidului Italian D&B”, există deja cel puțin 100 de astfel de locații.

Și poate că acesta este finalul ideal al unei cine italiene: mâncare excelentă, vin bun și un drum spre „acasă” de doar câteva trepte.