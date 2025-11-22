Pot lămpile pentru SAD să ajute în depresia sezonieră?

Ascultă articolul

Experții explică dacă lumina artificială chiar funcționează. Zilele mai scurte, mai întunecate și mai reci ne pot afecta dispoziția iarna, spune dr. Raymond Lam, cercetător în depresie la Universitatea British Columbia. Energia scade, motivația se diminuează, iar o stare generală de tristețe se poate instala cu ușurință, relatează The New York Times.

Această stare, cunoscută drept „winter blues”, este provocată de lipsa expunerii la lumină naturală. Dacă simptomele se accentuează și încep să afecteze viața de zi cu zi între toamnă și primăvară, pot evolua într-o formă de depresie numită tulburare afectivă sezonieră sau SAD.

Partea bună? Terapia cu lumină, adică expunerea ochilor la o lumină care imită soarele, poate fi de ajutor.

Cum influențează lumina starea de spirit

Când lumina naturală ajunge la ochi, creierul primește semnalul de a opri secreția de melatonină, hormonul care dă somnolență explică dr. Mariana Figueiro, specialistă în efectele luminii asupra sănătății, la Mount Sinai, New York.

Astfel, devenim mai alerți și mai energici. În același timp, lumina poate stimula producția de serotonină, un neurotransmițător esențial pentru echilibrul emoțional, concentrare și calm.

Lumina artificială intensă poate înlocui acest „semnal solar” în luni fără soare. De regulă, terapia cu lumină presupune statul în fața unei lămpi speciale (numită SAD lamp) aproximativ 30 de minute dimineața.

Ce spun studiile

Terapia cu lumină este studiată de zeci de ani. În 2006, dr. Lam și echipa sa au publicat un studiu clinic care arăta că lumina intensă este la fel de eficientă ca Prozac în tratarea depresiei sezoniere.

Analize mai recente, inclusiv o meta-analiză din 2020 și una din 2024, confirmă: lumina este mai eficientă decât placebo în ameliorarea simptomelor SAD.

„Cercetările sunt cu adevărat convingătoare”, spune dr. Dorothy Sit, profesor asociat de psihiatrie la Northwestern University.

Deși studiile s-au concentrat în principal pe SAD, specialiștii spun că terapia cu lumină poate ajuta și persoanele cu simptome mai ușoare.

Cum să folosești corect o lampă SAD

Dacă decizi să încerci o lampă pentru terapie, iată recomandările experților:

1. Alege o lampă de 10.000 lux

Aceasta este intensitatea considerată eficientă. O încăpere normală are doar între 200 și 500 lux — mult prea puțin pentru efect terapeutic.

2. Folosește-o dimineața

Lumina de dimineață „setează” ceasul intern, reduce melatonina și ajută corpul să se trezească. Dr. Katherine Sharkey recomandă folosirea lămpii cât mai aproape de ora trezirii, dar nu mai târziu de prânz. Folosirea seara poate perturba somnul.

3. Stai aproximativ 30 de minute în fața ei

Lampa trebuie să fie la 30–60 cm distanță de față. Nu trebuie să privești direct în lumină — poți citi, lucra la laptop sau vorbi la telefon.

4. Fii constant

Nu toate efectele apar imediat. Mulți oameni simt îmbunătățiri abia după câteva săptămâni de utilizare regulată. Și dispar rapid dacă opresc terapia.

5. Combină cu alte strategii

Exercițiile, alimentația echilibrată și interacțiunile sociale ajută semnificativ. Dacă simptomele persistă, discută cu un medic despre tratamente suplimentare, precum terapii psihologice sau medicație.