Home » HealthyLife » Pot lămpile pentru SAD să ajute în depresia sezonieră?

Pot lămpile pentru SAD să ajute în depresia sezonieră?

22 nov. 2025
242
Pot lămpile pentru SAD să ajute în depresia sezonieră?
Sursa foto: Amazon.com
Ascultă articolul

Experții explică dacă lumina artificială chiar funcționează. Zilele mai scurte, mai întunecate și mai reci ne pot afecta dispoziția iarna, spune dr. Raymond Lam, cercetător în depresie la Universitatea British Columbia. Energia scade, motivația se diminuează, iar o stare generală de tristețe se poate instala cu ușurință, relatează The New York Times.

Această stare, cunoscută drept „winter blues”, este provocată de lipsa expunerii la lumină naturală. Dacă simptomele se accentuează și încep să afecteze viața de zi cu zi între toamnă și primăvară, pot evolua într-o formă de depresie numită tulburare afectivă sezonieră sau SAD.

Partea bună? Terapia cu lumină, adică expunerea ochilor la o lumină care imită soarele, poate fi de ajutor.

Cum influențează lumina starea de spirit

Când lumina naturală ajunge la ochi, creierul primește semnalul de a opri secreția de melatonină, hormonul care dă somnolență explică dr. Mariana Figueiro, specialistă în efectele luminii asupra sănătății, la Mount Sinai, New York.

Astfel, devenim mai alerți și mai energici. În același timp, lumina poate stimula producția de serotonină, un neurotransmițător esențial pentru echilibrul emoțional, concentrare și calm.

Articolul continuă mai jos

Lumina artificială intensă poate înlocui acest „semnal solar” în luni fără soare. De regulă, terapia cu lumină presupune statul în fața unei lămpi speciale (numită SAD lamp) aproximativ 30 de minute dimineața.

Ce spun studiile

Terapia cu lumină este studiată de zeci de ani. În 2006, dr. Lam și echipa sa au publicat un studiu clinic care arăta că lumina intensă este la fel de eficientă ca Prozac în tratarea depresiei sezoniere.

Analize mai recente, inclusiv o meta-analiză din 2020 și una din 2024, confirmă: lumina este mai eficientă decât placebo în ameliorarea simptomelor SAD.

„Cercetările sunt cu adevărat convingătoare”, spune dr. Dorothy Sit, profesor asociat de psihiatrie la Northwestern University.

Deși studiile s-au concentrat în principal pe SAD, specialiștii spun că terapia cu lumină poate ajuta și persoanele cu simptome mai ușoare.

Cum să folosești corect o lampă SAD

Dacă decizi să încerci o lampă pentru terapie, iată recomandările experților:

1. Alege o lampă de 10.000 lux

Aceasta este intensitatea considerată eficientă. O încăpere normală are doar între 200 și 500 lux — mult prea puțin pentru efect terapeutic.

2. Folosește-o dimineața

Lumina de dimineață „setează” ceasul intern, reduce melatonina și ajută corpul să se trezească. Dr. Katherine Sharkey recomandă folosirea lămpii cât mai aproape de ora trezirii, dar nu mai târziu de prânz. Folosirea seara poate perturba somnul.

3. Stai aproximativ 30 de minute în fața ei

Lampa trebuie să fie la 30–60 cm distanță de față. Nu trebuie să privești direct în lumină — poți citi, lucra la laptop sau vorbi la telefon.

4. Fii constant

Nu toate efectele apar imediat. Mulți oameni simt îmbunătățiri abia după câteva săptămâni de utilizare regulată. Și dispar rapid dacă opresc terapia.

5. Combină cu alte strategii

Exercițiile, alimentația echilibrată și interacțiunile sociale ajută semnificativ. Dacă simptomele persistă, discută cu un medic despre tratamente suplimentare, precum terapii psihologice sau medicație.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”