Clipul viral care prezintă o femeie distrugând o autospecială de poliție este complet fals, generat cu inteligență artificială, avertizează Ministerul Afacerilor Interne citat de Mediafax.

Au ca scop manipularea și incitarea cetățenilor. Clipurile false devin virale în câteva minute, deși evenimentele nu s-au întâmplat niciodată în realitate.

Clipurile care circulă masiv pe rețelele sociale prezintă scene de violență împotriva poliției care nu s-au întâmplat niciodată în realitate. Materialele sunt realizate cu programe avansate de inteligență artificială, create special să pară autentice și să provoace reacții emoționale puternice.

Un clip fals poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă prezintă evenimente inexistente. Materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că sunt concepute să provoace indignare și să pară credibile, avertizează MAI.

Ministerul Afacerilor Interne face apel la cetățeni să nu cadă în capcana manipulării: nu dați curs incitărilor, verificați sursa materialelor, studiați cu atenție imaginile și nu distribuiți ce nu poate fi confirmat.

Viral nu este sinonim cu adevărat, conchide MAI.