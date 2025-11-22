Ascultă articolul

Ucraina folosește muzica pentru a doborî rachetele hipersonice „invincibile” Kinjal ale Rusiei, transmite Mediafax.

O echipă de război electronic blochează semnalele satelitare ale armelor rusești și le înlocuiește cu melodia patriotică „Tatăl nostru este Bandera”. Forțează astfel rachetele să se rupă în aer.

Grupul Night Watch susține că a doborât 19 rachete Kinjal în ultimele două săptămâni, scrie Il Messaggero.

Rachetele Kinjal și alte muniții ghidate se bazează pe sistemul Glonass, rețeaua rusă de navigație prin satelit de tip GPS, pentru a-și localiza țintele. Night Watch a dezvoltat propriul sistem de bruiaj „Lima”, care înlocuiește semnalele de navigație prin satelit ale rachetelor cu cântecul ucrainean „Tatăl nostru este Bandera”.

Cântecul a fost ales ca o critică la adresa propagandei alarmiste rusești, care a încercat să îi prezinte pe toți ucrainenii ca susținători ai liderului naționalist ucrainean din secolul al XX-lea, Stepan Bandera.

Când începe melodia, sistemul „Lima” trimite un semnal de navigație fals rachetelor care se apropie, făcându-le să creadă că zboară peste Lima, Peru, astfel încât acestea încearcă să-și schimbe cursul. Deplasându-se cu viteze supersonice, rachetele sunt destabilizate de schimbarea bruscă și neașteptată a cursului.

Night Watch a explicat că a dezvoltat sistemul după ce a descoperit că rachetele Kinjal foloseau o antenă cu model de recepție controlată.

„Aveau același tip de receptoare ca vechile rachete sovietice. Structura aeronavei nu poate rezista la stresul excesiv și racheta se rupe în mod natural”, au declarat specialiștii pentru site-ul de tehnologie 404 Media.

Când Kinzhal încearcă să schimbe rapid cursul, fuselajul acestei rachete nu poate face față vitezei și pur și simplu se rupe în două. Fiecare rachetă Kinzhal costă aproximativ 7,5 milioane de lire sterline.