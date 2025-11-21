Home » Articole » Primarul Aradului acuză un şantaj legat de recepţia noului pod hobanat ce ar duce la pierderea a 13,5 milioane de euro din fonduri europene

Primarul Aradului acuză un şantaj legat de recepţia noului pod hobanat ce ar duce la pierderea a 13,5 milioane de euro din fonduri europene

21 nov. 2025
Primarul Aradului acuză un şantaj legat de recepţia noului pod hobanat ce ar duce la pierderea a 13,5 milioane de euro din fonduri europene
Sursa foto: Inquam Photos / George Calin
Primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, acuză că administraţia locală este şantajată de o firmă de insolvenţă în legătură cu noul pod hobanat construit în oraş, cerându-i-se să semneze rezilierea contractului cu firma PAB România, implicată în proiect, dar aflată în faliment, altfel nu ar fi eliberate documentele necesare recepţiei lucrărilor până la finele anului, ceea ce ar atrage pierderea a 13,5 milioane de euro din fonduri europene, transmite Agerpres.

Într-o conferinţă de presă susţinută, vineri, pe noul pod, primarul Călin Bibarţ a spus că nu va ceda şantajului şi s-a adresat instanţei pentru obţinerea documentelor. Edilul a explicat că, în vară, firma PAB a intrat în insolvenţă şi apoi în faliment, dar „s-au găsit soluţii cu terţi susţinători, conform contractului”.

„S-au apucat de lucrări, după care ne-am trezit chemaţi în judecată de firma de insolvenţă a unei doamne soţie de senator de Arad şi, nici mai mult, nici mai puţin, tot prin nişte şmecherii, sub titulatura că doresc nişte expertize şi aşa mai departe, la al doilea proces cerea oprirea lucrărilor până se termină asta, ceea ce ar fi însemnat să nu ne încadrăm în termenul de decembrie acest an pentru recepţie şi am fi pierdut 13,5 milioane de euro. Ne-am judecat atunci, de la Judecătoria Arad, Tribunal până la Curtea de Apel Timişoara, a câştigat Primăria Arad şi lucrările s-au desfăşurat în continuare”, a spus primarul Bibarţ.

El a acuzat că „de circa două săptămâni, aceeaşi firmă de insolvenţă, de şmecheri de la insolvenţă, în frunte cu doamna soţie de senator, n-a mai permis accesul la documente, care sunt închise în sediul fostului PAB, unde dânşii au cheia, nici Primăriei ca beneficiar, nici diriginţilor de şantier, pentru că la recepţie aceste documente în original se predau beneficiarului”.

„Le-am solicitat în scris să permită acest acces, nu ne-au răspuns nimic. În această săptămână, şi în scris şi în dialog, au început o discuţie cu noi şi îmi permit să spun un şantaj, în sensul în care ne-au spus că dau aceste documente absolut necesare recepţiei cu condiţia să le semnăm noi rezilierea contractului, că şi aşa PAB nu mai funcţionează. Pasul doi, dacă s-ar semna aceste documente, ar solicita deblocarea garanţiei (de bună execuţie – n.r.) şi să pună mâna pe cele 6 milioane de euro care sunt blocate, parte prin scrisoarea de garanţie a BCR şi parte în conturile noastre. Evident că refuzăm să facem acest lucru”, a declarat Călin Bibarţ.

Edilul a spus că, în schimb, a semnat vineri executarea scrisorii de garanţie a BCR „şi sunt blocaţi toţi banii, şi cei de garanţie şi cei din scrisoarea de garanţie, în conturile Primăriei, 6 milioane de euro, pe care-i ţinem la dispoziţie, în funcţie de cum vor evolua lucrările la pod”.

„Nu ne şantajează pe noi nişte şmecheri, ca să nu facem recepţia la pod, pe interesul lor de 6 milioane de euro, punând în pericol Aradul şi 13 – 14 milioane de euro ai Aradului”, a adăugat primarul. Într-un comunicat trimis imediat după conferinţa de presă, Călin Bibarţ a subliniat că „indiferent de jocul pe care-l face Administratorul Judiciar Provizoriu al companiei PAB România, recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc până la finele acestui an”.

El a mai spus că zilele trecute podul hobanat peste râul Mureş „a trecut cu brio testele de rezistenţă”, iar acum se mai lucrează la repoziţionarea parapetelor, lucrările fiind în curs de finalizare. Senatorul invocat de primar, Răzvan Anghel (USR), a declarat, pentru AGERPRES, că nu a intervenit niciodată în această dispută dintre administraţia locală şi firma de insolvenţă reprezentată de soţia sa.

„Nu am avut nicio discuţie cu soţia mea pe acest subiect şi nu am încercat vreodată să o influenţez privind deciziile firmei de insolvenţă”, a spus Răzvan Anghel. Soţia acestuia a transmis că va formula ulterior un punct de vedere. Noul pod hobanat din municipiul Arad, care a costat 165 de milioane de lei, din care o parte a fost finanţare europeană, nu a mai fost recepţionat în vară din cauza unor probleme tehnice constatate de autorităţi, care au dispus între timp remedierea acestora, lucrările fiind în curs de finalizare.

Pe 18 iunie, prefectul judeţului Arad, Mihai Paşca, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că Inspectoratul de Stat în Construcţii a verificat lucrările şi a constatat „deformări” ale structurii podului, fiind aplicată o amendă constructorului.

„S-au constat acele deformări pe care le-am putut observa cu toţii şi care au apărut în faza finală a execuţiei lucrării, s-a aplicat cu acea ocazie şi o sancţiune contravenţională de către inspector constructorului şi s-a dispus remedierea deficienţelor constate printr-o modalitate care urmează să fie stabilită de către proiectant şi, bineînţeles, aprobată de către investitor. De altfel, reprezentanţii Inspectoratului fac parte şi din comisia de recepţie şi asigurăm şi pe această cale cetăţenii că această recepţie se va realiza doar în condiţiile legii şi în condiţiile în care toate deficienţele vor fi remediate”, afirmase prefectul.

La aceeaşi dată, Primăria Arad a transmis, printr-un comunicat de presă, că deschiderea traficului pe noua construcţie se amână cu câteva luni. Instituţia arăta că recepţia lucrărilor nu poate avea loc „întrucât podul hobanat peste Mureş nu corespunde din punct de vedere tehnic”. „Pentru siguranţa traficului şi a tuturor celor care urmează să-l folosească sunt necesare reglaje suplimentare la nivelul hobanelor”, se menţiona în comunicat, în care se mai preciza că se aplică penalităţi constructorului, conform contractului.

În luna august, autorităţile locale, constructorul şi proiectantul anunţau, într-o conferinţă de presă desfăşurată pe noul pod, că structura va fi „uşurată” cu până la 1.500 de tone pentru a se remedia problemele, urmând să se renunţe la straturi de asfalt de la trotuare, la borduri sau alte elemente. Astfel, reducerea greutăţii structurii, înainte ca hobanele să fie reglate din nou, avea ca scop eliminarea „valurilor” care erau vizibile la nivelul părţii carosabile.

Toate remedierile sunt făcute pe banii firmelor implicate în proiect, iar Primăria nu va plăti nimic suplimentar, precizau autorităţile. Noul pod peste Mureş din Arad are 295 de metri lungime, o lăţime de 23,5 metri, are piste de biciclete şi iluminat decorativ pe bază de leduri. Structura va permite o legătură rutieră mai rapidă între mari cartiere ale municipiului, respectiv UTA, Confecţii, Pârneava, Alfa şi Aradul Nou.

