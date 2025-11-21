Donează aici. Susține o presă liberă.
Elizabeth Omoregie (28 de ani) va pleca de la CSM București, campioana României la handbal feminin, sportiva urmând să evolueze din vara lui 2026 pentru Ferencvaros Budapesta, anunță handbalista pe contul personal de Instagram.
Omoregie este una dintre cele mai reprezentative jucătoare care au evoluat în ultimii ani la CSM București.
Handbalista s-a înțeles cu Ferencvaros pentru un transfer la gruparea „alb-verde” din Budapesta.
Născută la Atena, Omoregie evoluează pentru naționala Sloveniei, iar între 2014 și 2018 a jucat pentru Krim Ljubljana.
Din 2018 a semnat cu CSM București, iar aventura din tabăra „tigroaicelor” se va încheia în vara lui 2026.
Între 2015 și 2017, Elizabeth a îmbrăcat tricoul Bulgariei, iar din 2019 reprezintă Slovenia.
Pe lângă aducerea lui Omoregie, Ferencvaros s-a mai întărit cu portarul echipei naționale daneze Anna Kristensen și cu apărătoarea centrală iberică Lysa Tchaptchet Defo.
