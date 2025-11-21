Ascultă articolul

Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano, internaționalul român acceptând o înțelegere valabilă până în luna iunie a anului 2030.

Fundaș dreapta al tricolorilor, Rațiu a pus astfel capăt tuturor speculațiilor din ultimele luni care-l dădeau plecat de la gruparea madrilenă din La Liga.

„Andrei Rațiu și Rayo Vallecano de Madrid au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului până la finalul sezonului 2029-30.

Andrei, care s-a alăturat clubului în sezonul 2023/24, a devenit unul dintre jucătorii-cheie în succesele sportive ale echipei în aceste campanii.

Suntem bucuroși să continuăm să facem istorie împreună, Andrei!”, este comunicatul transmis de Rayo Vallecano pe site-ul său oficial.

Născut pe 20 iunie 1998 la Aiud, Andrei Rațiu a evoluat de-a lungul timpului la echipele Villarreal, Ado Den Haag și Huesca, iar din 2023 îmbracă tricoul celor de la Rayo Vallecano.

Conform Transfermarkt, Rațiu are o cotă de €12 milioane de euro.