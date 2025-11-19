România și visul participării la CM 2026: Mai sunt disponibile doar șase locuri

Sunt cunoscute 42 de echipe din totalul de 48 care vor participa la Campionatul Mondial de fotbal din vara anului viitor. Disponibile mai sunt doar șase locuri, iar România este în luptă pentru obținerea unui bilet pentru turneul final din 2026.

Sunt cunoscute 42 din cele 48 de echipe de la CM 2026

Faza grupelor din preliminariile pentru 2026 s-a încheiat marți în toate zonele continentale, iar acum cunoaștem numele a 42 din totalul de 48 de naționale care vor lua parte la CM din vara anului viitor.

Va fi primul CM la care vor lua parte 48 de prime reprezentative și tot prima ediție unde vor fi trei țări gazdă: SUA, Mexic și Canada.

Lista completă a celor 42 de echipe care au obținut deja calificarea la CM 2026

UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia (12)

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6)

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d’Ivoire (9)

CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti (6)

AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8)

OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1).

Alte 22 de naționale speră să ajungă pe ultima sută de metri la CM 2026, în luptă fiind ultimele 6 locuri disponibile. Printre echipele care visează să ajungă în SUA, Mexic și Canada se numără și prima reprezentativă a României.

Tragerea la sorți a barajelor este prevăzută să aibă loc joi, 20 noiembrie, la Zurich, începând cu ora 14:00 (ora României).

Pe lista posibilelor adversare ale tricolorilor în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026 se găsesc: Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

România are garantat un singur meci, cel din semifinale, duel care se va disputa în deplasare.

Dacă va trece de una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina, atunci pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu urmează finala barajului, cea care-i poate duce la Mondialul din vara anului viitor.

Semifinala barajului se va disputa în data de 26 martie 2026.

Dacă România va câștiga în deplasare (cu una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina), atunci va juca finala barajului în data de 31 martie.

Tot în urma unei trageri la sorți tricolorii vor afla și peste cine pot da în posibila finală a barajului din 31 martie 2026: România ar întâlni una dintre echipele din urnele 2 sau 3, în funcție de cine va câștiga în semifinale.

Reamintim că România a încheiat pe locul 3 grupa preliminară, în urma Austriei și a Bosniei, și că tricolorii și-au asigurat locul la baraj din Liga Națiunilor.