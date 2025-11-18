Ciprian Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR. Primăria Capitalei trebuie să îşi asume lupta în justiţie pentru recuperarea parcului

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că a semnat „pactul pentru salvarea Parcului IOR”, considerând că lupta pentru acest important parc al Bucureştiului situat în Sectorul 3 nu este pierdută.

”Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR! Vocea comunităţii este literă de lege pentru Primarul General. Lupta pentru acest important parc al Bucureştiului situat în Sectorul 3 nu este pierdută şi niciun efort nu trebuie precupeţit pentru a salva ceea ce mai este de salvat!”, spune candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Primarul Sectorului 6 arată că faptul că încă nu au apărut dezvoltări imobiliare în parc, este doar meritul comunităţii, al oamenilor care s-au organizat şi care şi-au apărat parcul smuls, prin combinaţii avocăţeşti, din patrimoniul verde al Bucureştiului.

”Sfidarea acelora care au pus mana pe cele aproape 12 hectare de parc continuă: taierile ilegale sunt la ordinea zilei, iar cetăţenii care îşi apară parcul unde au copilărit şi unde ar dori să îşi crească copiii sunt ameninţaţi şi persiflaţi pe fondul impasivităţii autorităţii locale”, menţionează Ciucu.

Candidatul PNL mai afirmă că ”Primăria Capitalei trebuie să îşi asume lupta în justiţie pentru recuperarea parcului şi trebuie să vină, în paralel, cu soluţii alernative: Finalizarea PUG-ului şi introducerea în acest act esenţial a acelui teren în categoria zonelor neconstruibilie; Demararea unor studii de fezabilitate pentru parcele mai mici care să facă „digerabilă” pentru buget exproprierea etapizată, pe o perioada mai lungă de timp a terenului. ”Exact soluţia pe care am început să o aplicăm la Serele militare din Prelungirea Ghencea”, arată Ciprian Ciucu.