Poliția belgiană a reținut opt persoane pentru că l-ar fi amenințat cu moartea pe procurorul șef din Bruxelles / Suspecții au antecedente penale pentru trafic organizat de droguri

Poliția din Belgia reținut opt persoane și a efectuat percheziții în 18 locuințe din Bruxelles și Leuven în legătură cu amenințările cu moartea la adresa unui procuror de rang înalt cunoscut pentru lupta împotriva crimei organizate și traficului de droguri, scrie Politico.

Autoritățile judiciare din Bruxelles au primit în iulie informații despre un posibil complot de atac asupra lui Julien Moinil, procurorul general al orașului, conform relatărilor mass-media belgiene. Nivelul de amenințare împotriva lui Moinil, care a preluat funcția în ianuarie și se află sub protecția poliției, a fost ridicat la patru, cea mai înaltă categorie, după ce poliția a aflat despre presupusele planuri.

„Principalii suspecți au cazier judiciar pentru trafic organizat de droguri. Aceștia sunt activi în lumea interlopă albaneză”, a declarat marți procuratura belgiană. Rămâne neclar dacă suspecții au planificat efectiv un atac asupra lui Moinil.