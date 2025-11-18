G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu, despre pensiile magistraților: Dacă nu se ajunge la un acord, PSD…

Sorin Grindeanu
Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Grindeanu, despre pensiile magistraților: Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială

Articole18 Noi • 410 vizualizări 1 comentariu

Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială, adică pensie de 70% din salariu și perioada de tranziție de 10 ani, a declarat, marți, președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre reforma pensiilor magistraților. El afirmă că așteaptă rezultatul medierii președintelui Nicușor Dan, transmite MEDIAFAX.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Aștept un semnal și de la premier. Punctul de vedere al PSD-ului este următorul: dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10. Ăsta este punctul de vedere al PSD-ului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre marja de negociere din coaliție, liderul PSD a spus: „Președintele vine cu o propunere pe care o are discutată și ne-o propune în coaliție. Dacă suntem de acord, mergem mai departe și mergem cu acea formă”.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, la RFI, că coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că în opinia sa se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Kelemen Hunor a precizat că probabil astăzi va mai avea loc o discuție între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, dar coaliția este obligată să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de măsuri și pensiile speciale / Nicușor Dan, o ultimă negociere cu magistrații, marți / În lipsa unui acord, nicio concesie: Se adoptă prima formă de proiect

Articole17 Noi • 12.086 vizualizări
10 comentarii

VIDEO Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD

Articole16 Noi • 1.063 vizualizări
2 comentarii

VIDEO Bolojan: Proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul săptămânii viitoare / Coaliția trebuie să ia o decizie până marți / Buna credință și colaborarea reală se va vedea și din termenul în care CSM va da avizul

Articole14 Noi • 6.433 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. PSD-ul lui Grindeanu/Nordis e cel mai mare aparator al pensiilor speciale nesimtite, chiar daca declara altceva.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.