Grindeanu, despre pensiile magistraților: Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială

Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială, adică pensie de 70% din salariu și perioada de tranziție de 10 ani, a declarat, marți, președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre reforma pensiilor magistraților. El afirmă că așteaptă rezultatul medierii președintelui Nicușor Dan, transmite MEDIAFAX.

„Aștept un semnal și de la premier. Punctul de vedere al PSD-ului este următorul: dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10. Ăsta este punctul de vedere al PSD-ului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre marja de negociere din coaliție, liderul PSD a spus: „Președintele vine cu o propunere pe care o are discutată și ne-o propune în coaliție. Dacă suntem de acord, mergem mai departe și mergem cu acea formă”.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, la RFI, că coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că în opinia sa se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Kelemen Hunor a precizat că probabil astăzi va mai avea loc o discuție între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, dar coaliția este obligată să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților.