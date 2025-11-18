G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Kelemen: Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din…

Kelemen Hunor
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

BREAKING Kelemen: Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, nu umblăm la cuantumul stabilit / Probabil astăzi premierul va mai avea o discuție cu președintele

Articole18 Noi • 4.834 vizualizări 4 comentarii

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, la RFI, că coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că în opinia sa se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Kelemen Hunor a precizat că probabil astăzi va mai avea loc o discuție între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, dar coaliția este obligată să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Liderul UDMR a precizat că, după reforma pensiilor magistraților, urmează zona militară, respectiv: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d.

„Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare”, a explicat Kelemen Hunor.

Declarațiile lui Kelemen Hunor:

  • Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.
  • La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important
  • Probabil azi premierul va discuta și cu președintele, dar noi suntem obligați să trimitem proiectul spre avizare
  • Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit
  • A mai fost o solicitare cu care eu am fost de acord: să repunem acea perioadă de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM. De exemplu, au fost avocați, au fost notari ș.a.m.d. Este din punctul meu de vedere că suntem dispuși să negociem
  • La cuantum nu putem umbla.
  • Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție.
  • Important este să trecem cu acest proiect de Parlament și de CCR. Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională. Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță.
  • CCR a spus de câteva ori că pensia trebuie să fie apropiată de salariu. Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că 70% din venitul net este foarte apropiat, pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20-25%.
  • Varianta hard e zero perioadă de tranziție.
  • Joi cel târziu după ședința de Guvern trebuie să ajungă proiectul la CSM. Mingea nu poate să rămână după joi în curtea Guvernului.
  • Magistrații ne-au reproșat că am început cu ei. Aici au dreptate. Urmează zona militară.
  • Dacă vreau să fiu drept cu magistrații, ei au un procent sub 10% din pensiile speciale. Marea majoritate este în zona militară: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d.
  • Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare.

Știre în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Kelemen Hunor, în caz că CSM întârzie avizul pe legea pensiilor magistraților, iar Guvernul nu va putea respecta termenul de 28 noiembrie impus în PNRR: Chiar nu avem ce face. Dacă durează 30 de zile, trebuie să așteptăm

Articole11 Noi • 939 vizualizări
5 comentarii

Kelemen Hunor, despre pretenția PSD pentru un nou proiect privind pensionarea magistraților: Nu e că suntem sau nu de acord cu PSD. Dar să așteptăm măcar motivarea Curții. Azi nu știm care sunt problemele de neconstituționalitate

Articole28 Oct 2025 • 6.584 vizualizări
0 comentarii

Președintele Senatului, după hotărârea CCR privind pensiile magistraţilor: ”Respectăm decizia, dar nu ne oprim din reforma statului„ / ”Cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem”

Articole20 Oct 2025 • 36.612 vizualizări
1 comentariu

4 comentarii

  1. lege de asta daduse si ciolacu cu aplicare toamna 2050 , avem ce am votat

  2. Alternativa erau suveranistii cegiști…adica rusia!

  3. 70% din salariul in mână sau din cel brut??? Se va afla, oricum!

  4. Peste 15 ani o sa fiti doar in cartile documentare. wtf. Vopsitori, nicidecum sa va pese de vulg

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.