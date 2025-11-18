BREAKING Kelemen: Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, nu umblăm la cuantumul stabilit / Probabil astăzi premierul va mai avea o discuție cu președintele

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, la RFI, că coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că în opinia sa se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Kelemen Hunor a precizat că probabil astăzi va mai avea loc o discuție între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, dar coaliția este obligată să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liderul UDMR a precizat că, după reforma pensiilor magistraților, urmează zona militară, respectiv: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d.

„Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare”, a explicat Kelemen Hunor.

Declarațiile lui Kelemen Hunor:

Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului .

. La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani , dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important

, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important Probabil azi premierul va discuta și cu președintele , dar noi suntem obligați să trimitem proiectul spre avizare

, dar noi suntem obligați să trimitem proiectul spre avizare Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit

va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit A mai fost o solicitare cu care eu am fost de acord: să repunem acea perioadă de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM. De exemplu, au fost avocați, au fost notari ș.a.m.d. Este din punctul meu de vedere că suntem dispuși să negociem

pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM. De exemplu, au fost avocați, au fost notari ș.a.m.d. Este din punctul meu de vedere că suntem dispuși să negociem La cuantum nu putem umbla .

. Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție.

Important este să trecem cu acest proiect de Parlament și de CCR. Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională . Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță.

. Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță. CCR a spus de câteva ori că pensia trebuie să fie apropiată de salariu . Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că 70% din venitul net este foarte apropiat , pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20-25%.

. Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că , pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20-25%. Varianta hard e zero perioadă de tranziție.

e zero perioadă de tranziție. Joi cel târziu după ședința de Guvern trebuie să ajungă proiectul la CSM. Mingea nu poate să rămână după joi în curtea Guvernului.

în curtea Guvernului. Magistrații ne-au reproșat că am început cu ei. Aici au dreptate. Urmează zona militară .

. Dacă vreau să fiu drept cu magistrații, ei au un procent sub 10% din pensiile speciale. Marea majoritate este în zona militară: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d.

Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare.

Știre în curs de actualizare