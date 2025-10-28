Kelemen Hunor, despre pretenția PSD pentru un nou proiect privind pensionarea magistraților: Nu e că suntem sau nu de acord cu PSD. Dar să așteptăm măcar motivarea Curții. Azi nu știm care sunt problemele de neconstituționalitate

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Antena1 că în acest moment nu este de acord cu propunerea PSD de elaborare a unui nou proiect privind pensionarea magistraților, după ce CCR a dat aviz negativ pentru varianta propusă de Guvernul Bolojan. În contextul disputei care ar fi avut loc la nivelul coaliției, existând informații că liderul PSD Sorin Grindeanu a părăsit ședința, nemulțumit că nu are sprijin privind formarea unui grup de lucru din care să facă parte și reprezentanți ai justiției în vederea elaborării unui nou proiect care să treacă de controlul CCR, Kelemen Hunor a spus că nu așa se pune problema.

„Nu e că suntem sau nu de acord cu PSD, dar să așteptăm măcar motivare Curții. Nu știu dacă în momentul de față e necesar un proiect nou, sau dacă trebuie reluată procedura cu vechiul proiect. Nu știm nici dacă e nevoie de o opinie diferită pe fond. Poate aflăm că nu e ok conținutul în proporție 30% sau 70% și atunci trebuie schimbat. Dar azi nu știm care sunt problemele și trebuie motivarea Curții să putem decide”, a comentat Kelemen.

Liderului UDMR i s-a amintit că social-democrata Lia Olguța Vasilescu a amenințat cu moțiunea de cenzură, declarând că premierul Ilie Bolojan trebuie „să-și asume politic și să plece din funcție”, dacă va marșa pe același proiect declarat neconstituțional, riscând pierderea tranșei de fonduri europene care trebuie să revină României din PNRR, după 28 noiembrie.

„Nu vreau să comentez ce a spus dna Vasilescu, eu încerc să caut un echilibru în coaliție. Sigur că există posibilitatea moțiunii, dar așa putem spune că reducere bugetară se putea face și în 2023 și în 2024 și nu s-a întâmplat”, a spus Kelemen Hunor, referindu-se la ampla perioadă de guvernare care a aparținut PSD.

Kelemen a reamintit că UDMR a plecat de la guvernare când deficitul era de numai 5,2%, iar acum e obligația tuturor partidelor să rezolve deficitul. „Acum toți ne spălăm pe cap cu acest deficit… Ce este clar e că nu putem merge cu împrumuturi la nesfârșit, iar numai prin aceste reduceri nu ai cum să faci economie de peste 38 de miliarde, deci trebuie să venim cu stimulente economice, cu măsuri care să susțină economia. Să știți că oricine se poate retrage din coaliție si cineva va guverna (…)”, a mai spus liderul UDMR.

De asemenea, acesta a ținut să-și nuanțeze declarațiile anterioare despre faptul că proiectul privind pensionarea magistraților a fost trimis în prealabil, „informal”, la Curte pentru analiză. „Eu nu am vorbit despre Curtea Constituțională, eu am spus Curtea, că nu m-am exprimat foarte corect, e vina mea, dar m-am referit la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a explicat Kelemen Hunor, cu mențiunea că “este obligația guvernului să se consulte când e vorba de profesori cu profesorii, cu sindicatele etc”, când se discută astfel de subiecte.