Kelemen Hunor: Să crești taxe, impozite nu este reformă / Singura reformă este în cazul magistraților / Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile

Președintele UDMR a vorbit duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 despre reformele inițiate de coaliția guvernamentală și a făcut trimitere la legea privind pensiile magistraților.

„Să crești taxe, impozite nu este reformă. Singura reformă este în cazul magistraților. Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile”, a declarat Kelemen Hunor.

”În acest moment, n-aş vrea să fac nici o speculaţie, fiindcă în cazul în care Curtea eventual spune că sunt nereguli, din punctul lor de vedere, de constituţionalitate, trebuie văzut exact la ce se referă Curtea, dacă va fi aşa ceva, fiindcă s-ar putea să fie o chestiune doar parţială, de formă, sau şi atunci, bineînţeles, se poate corecta relativ repede, sau dacă e ceva mai grav, atunci e o altă discuţie. Din acest punct de vedere, eu nu am emoţii, fiindcă, când am parcurs toate procedurile, nu am văzut că ar fi ceva neconstituţional”, a arătat preşedintele UDMR.

El a menţionat că este o singură chestiune în discuţie, acel aviz de la CSM, care oricum este un aviz consultativ, nu este un aviz conform, deci nu schimbă, în fond, problema. Scenariul votului negativ la CCR

Despre scenariul unui răspuns negativ din partea CCR, Kelemen Hunor a precizat că legitimitate juridică va avea în continuare guvernul şi legitimitate politică, fiindcă nu se schimbă configuraţia politică nici în Parlament, nici în Coaliţie.

”Legitimitatea morală, da, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă. A mai fost o chestie foarte mică la educaţie, dar în rest, noi încă nu am făcut reforme, fiindcă să creşti taxe, să creşti impozite nu e reformă. Să reduci numărul de angajaţi, oricum nu am făcut-o, dar nu este o reformă. Singura reformă a fost aici pe sistemul de pensionare şi sistemul de a ieşi la pensie în cazul magistraţilor”, a arătat Kelemen Hunor.

”E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a mai spus el. Demisia vehiculată a lui Bolojan

Liderul UDMR a făcut trimitere și la o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan.

„Nimeni nu îl împinge pe Ilie Bolojan la demisie. Dacă el va lua o astfel de decizie, vom vedea. Nu intru în speculația că pleacă Bolojan, pentru că nimeni nu îl împinge spre așa ceva”, a adăugat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a declarat despre premierul Ilie Bolojan că a avut experienţa locală, când singur putea să decidă, dar ”eşti într-un alt cartier, ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine”. Liderul UDMR a precizat că îl susţine pentru că este omul care are şi puterea şi determinarea să facă lucruri pentru ţară.

”De aceea am spus eu la un moment dat că aici eşti într-un alt cartier. Aici ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, trebuie să laşi de la tine, trebuie să găseşti un compromis, un compromis rational, pentru a pune în aplicare un program de guvernare”, a subliniat liderul UDMR.