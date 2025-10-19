G4Media.ro
Kelemen Hunor: Să crești taxe, impozite nu este reformă / Singura reformă…

Sorin Grindeanu Ilie Bolojan Kelemen Hunor
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Kelemen Hunor: Să crești taxe, impozite nu este reformă / Singura reformă este în cazul magistraților / Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile

19 Oct

Președintele UDMR a vorbit duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 despre reformele inițiate de coaliția guvernamentală și a făcut trimitere la legea privind pensiile magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media



„Să crești taxe, impozite nu este reformă. Singura reformă este în cazul magistraților. Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile”, a declarat Kelemen Hunor.

”În acest moment, n-aş vrea să fac nici o speculaţie, fiindcă în cazul în care Curtea eventual spune că sunt nereguli, din punctul lor de vedere, de constituţionalitate, trebuie văzut exact la ce se referă Curtea, dacă va fi aşa ceva, fiindcă s-ar putea să fie o chestiune doar parţială, de formă, sau şi atunci, bineînţeles, se poate corecta relativ repede, sau dacă e ceva mai grav, atunci e o altă discuţie. Din acest punct de vedere, eu nu am emoţii, fiindcă, când am parcurs toate procedurile, nu am văzut că ar fi ceva neconstituţional”, a arătat preşedintele UDMR.
El a menţionat că este o singură chestiune în discuţie, acel aviz de la CSM, care oricum este un aviz consultativ, nu este un aviz conform, deci nu schimbă, în fond, problema.
Scenariul votului negativ la CCR
Despre scenariul unui răspuns negativ din partea CCR, Kelemen Hunor a precizat că legitimitate juridică va avea în continuare guvernul şi legitimitate politică, fiindcă nu se schimbă configuraţia politică nici în Parlament, nici în Coaliţie.
”Legitimitatea morală, da, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă. A mai fost o chestie foarte mică la educaţie, dar în rest, noi încă nu am făcut reforme, fiindcă să creşti taxe, să creşti impozite nu e reformă. Să reduci numărul de angajaţi, oricum nu am făcut-o, dar nu este o reformă. Singura reformă a fost aici pe sistemul de pensionare şi sistemul de a ieşi la pensie în cazul magistraţilor”, a arătat Kelemen Hunor.
”E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a mai spus el.
Demisia vehiculată a lui Bolojan

Liderul UDMR a făcut trimitere și la o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan.

„Nimeni nu îl împinge pe Ilie Bolojan la demisie. Dacă el va lua o astfel de decizie, vom vedea. Nu intru în speculația că pleacă Bolojan, pentru că nimeni nu îl împinge spre așa ceva”, a adăugat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR  a declarat despre premierul Ilie Bolojan că a avut experienţa locală, când singur putea să decidă, dar ”eşti într-un alt cartier, ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine”.
Liderul UDMR a precizat că îl susţine pentru că este omul care are şi puterea şi determinarea să facă lucruri pentru ţară.
”De aceea am spus eu la un moment dat că aici eşti într-un alt cartier. Aici ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, trebuie să laşi de la tine, trebuie să găseşti un compromis, un compromis rational, pentru a pune în aplicare un program de guvernare”, a subliniat liderul UDMR.
Întrebat dacă este în acest moment Bolojan opţiunea care trebuie să rămână în fruntea acestei coaliţii, Kelemen Hunor a răspuns: ”Da, din punctul meu de vedere, da, am spus de foarte multe ori că îl susţin, pentru această perioadă prin care noi trecem în acest moment, este omul care are şi puterea, are şi determinarea şi doreşte să facă anumite lucruri pentru ţară”, a menţionat Kelemen Hunor.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. „Reforma” magistraților nu este încă aprobată.
    Singurul lucru sigur este creșterea de taxe, impozite și in viitorul apropiat de salarii minime pentru a 3-a oară in 2 ani!
    Practic zero reformă si 100% jaf al privatilor si cetățenilor!

    • Kelemândrule, o știți toți! Nici cu magistrații nu-i reformă. Reformă ar fi să recalculați schemele, să aduceți personal destul, să simplificați birocrația (hotărârile), să faceți un sistem de triere al cererilor adresate instanței etc. Să faceți sistemul pentru oameni. Plus să reformați administrația, să desființați județele, să comasați comune, să aduceți educația aproape de rural, să încurajați doctorii să deschidă cabinete și centre de prim ajutor în rural, să faceți deficit de 20% din partea mea, dar să se ducă în apă curentă, în canalizări, în branșare la gaz, în investiții în energie, în infrastructura feroviară etc.
      Reformați modul de viață, reformați astfel încât poporul să nu-și dorească execuția publică a vreunei categorii sociale, ci viața să fie accesibilă tuturor. Să nu se mai uite unul la celălalt că are salariu de 15.000 de lei, ci să fie încurajat de propriul nivel de trai să încerce și el mai mult, nu să supravoețuiască cu 2500 de lei. Asta e reformă, sprâncenaților!

      Aaa, că voi știți doar taxe, impozite și tăieri, biruri și execuții politice, da, aia știm.

  2. Creșterea taxelor nu e reformă, dar era singura soluție cu efect rapid pentru domolirea deficitului bugetar creat de guvernarea pesedeu peneleu udemereu și astfel evitarea „junk-ului” și continuarea PNRR.

    Eliminarea privilegiilor absurde acordate magistraților de tâlharii pesedeu peneleu udemereu pentru a-i proteja în fața legii nu este reformă.

    Reformă ar fi reorganizarea teritorială a României în cele 8 regiuni și revizuirea Constituției.

