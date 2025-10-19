EXCLUSIV Parchetul European a trimis în judecată al treilea dosar din acest an din seria Delta Dunării / Program european de peste 1 miliard de euro, suspect de mari fraude, inclusiv pe linie politică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La începutul acestei săptămâni, la Tribunalul București a fost înregistrat de către Parchetul European al treilea rechizitoriu din acest an derivat dintr-o anchetă de proporții: modul în care au fost cheltuiți 1,1 miliarde de euro fonduri europene alocate pentru dezvoltarea comunităților din Tulcea și Delta Dunării. Ancheta a pornit după o investigație internațională de presă care a dezvăluit modul defectuos în care a fost cheltuită o mare parte din banii puși la dispoziție de Uniunea Europeană (UE). În România parte a investigației a fost publicația Info Sud-Est, partener G4Media.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe data de 13 octombrie, Parchetul European a trimis în judecată firma CBE Machinery București și pe patronul acesteia, Costin Cosmin Bobirc. Inculpații sunt acuzați de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, iar infracțiunea se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Parte civilă în dosar s-a constituit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În perioada 2019-2020, societatea a implementat în Babadag-Tulcea un proiect în valoare de 1.215.704,00 lei, din care valoarea nerambursabila oferită din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost de 770.495,25 lei.

Cu obiect de activitate principal ”Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții”, firma își propunea prin acest proiect creșterea competitivităţii economice și diversificarea serviciilor sale, impactul atingerii obiectivului general la nivelul regiunii ITI Delta Dunării fiind reprezentat de creșterea gradului de ocupare prin crearea a trei noi locuri de muncă, inclusiv din categoria persoanelor defavorizate, care urmau a fi menţinute pe o perioadă de minimum trei ani de zile de la finalizarea implementării proiectului.

Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunării a fost vehiculul prin intermediul căruia, până în urmă cu câțiva ani, Uniunea Europeană a pus la dispoziție 1,1 miliarde de euro pentru proiecte care să ducă la dezvoltarea zonei prin afaceri.

Contactat de G4Media.ro, Costin Cosmin Bobirc a respins acuzațiile: ”O mare porcărie, am muncit ca un bou, am achiziționat utilaje de la o firmă consacrată, am plătit salarii, taxe la ANAF, a fost un proiect pe care l-am implementat cu succes. Apoi a venit campania asta cu proiectele din Deltă și m-au luat la grămadă. Sunt nemulțumit.” El estimează că, în cazul în care va fi găsit vinovat, va avea de returnat circa 300.000 de euro cu tot cu majorări și penalități, sumă pe care susține nu o are.

În luna martie, tot pentru folosire de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene de la ITI Delta Dunării, au fost trimiși în judecată George Cristian Caraman și firma sa Smag Group (fostă Cristian Impex).

În investigația din 2021, Info Sud-Est dezvăluia că firma lui Caraman primise, în 2018, aproape 350.000 de euro pentru echipamente de construcții, deși societatea activa în domeniul panificației și că patronul era fiul Sirmei Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării (2014-2019) și omul de legătură al președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu (PSD), în acest minister. Teodorescu era cel care gestiona de facto banii puși la dispoziție de UE către ITI Delta Dunării.

În ianuarie, de asemenea pentru pentru folosire de documente sau declarații false, dar cu consecințe deosebit de grave, au fost trimiși în judecată Florin Giurgiuman și firma sa Giftrans SRL din Cluj. Și de această data, la fel ca în dosarele lui Caraman și Bobirc, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciilor. Conform rechizitoriului, inculpatul ar fi falsificat acte pentru a obține ilegal 593.000 de euro din fonduri europene ca să cumpere utilaje grele.

Toate cele trei dosare din 2025 se află în faza de Cameră Preliminară.

Conform Info Sud-Est, peste un miliard de euro a fost împărțit de o mână de oameni conectați prin relații personale, afaceri sau interese politice. Banii au fost trimiși de Bruxelles prin mecanismul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD), cu cel mai mare buget dintre toate ITI-urile Europei. ”Instrumentul a fost conceput de fostul ministru Eugen Teodorovici, iar banii au fost gestionați de facto de prietenul său Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea. (…) Teodorescu și oamenii din jurul lui au beneficiat de banii ITI DD.

Compania baronului PSD a obținut fonduri pentru o unitate turistică, dar la adresa pensiunii funcționează o clinică medicală deținută de protejata sa, deputatul PSD Mirela Furtună, care în ultimii ani a agonisit o avere considerabilă. Deși mecanismul ITI DD era destinat ”cu prioritate” pentru Delta Dunării, sub 15% din proiecte au ajuns acolo”, scria publicația în 2021. La scurt timp, UE a blocat plățile din aceste proiecte.

În 2024, șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a vorbit într-un interviu despre ”o grupare infracțională care a folosit fonduri UE destinate dezvoltării Deltei Dunării pentru alte proiecte” și a transmis că o investigație EPPO a pornit de la articolul de presă.